Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT XANH
Ngày đăng tuyển: 08/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT XANH

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT XANH

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà HH1, Meco Complex, Ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

✅Tiếp nhận data khách hàng, hỗ trợ Trưởng phòng Kinh doanh trong quá trình sales
✅Chuẩn bị báo giá, hợp đồng, theo dõi lô hàng
✅Hỗ trợ theo dõi công nợ, phối hợp cùng phòng kế toán xử lý hồ sơ thanh toán
✅Làm việc với khách hàng để xử lý khiếu nại & đảm bảo chất lượng dịch vụ
✅ Báo cáo công việc định kỳ cho Trưởng phòng

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

✅Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, Vận tải Quốc tế)
Tốt nghiệp Đại học
✅Tiếng Anh khá , có tiếng Trung là lợi thế
Tiếng Anh khá
✅Sử dụng thành thạo máy tính, Office
Sử dụng thành thạo máy tính, Office
✅Ưu tiên Biết, đã từng có kinh nghiệm làm Nhân viên OP, Chứng Từ, Sales Logistics, Sales Admin
Ưu tiên Biết, đã từng có kinh nghiệm làm Nhân viên OP, Chứng Từ, Sales Logistics, Sales Admin
✅Ngoại hình ưa nhìn, trung thực, trách nhiệm, hòa đồng
Ngoại hình ưa nhìn, trung thực, trách nhiệm, hòa đồng

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn
9 triệu
35% lợi nhuận hàng tháng
Làm việc trong ngành logistics đầy tiềm năng
Hỗ trợ và đào tạo bài bản
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Trưởng nhóm kinh doanh
Văn hóa công ty trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT XANH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT XANH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 tòa nhà Mega 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

