Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà HH1, Meco Complex, Ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

✅Tiếp nhận data khách hàng, hỗ trợ Trưởng phòng Kinh doanh trong quá trình sales

✅Chuẩn bị báo giá, hợp đồng, theo dõi lô hàng

✅Hỗ trợ theo dõi công nợ, phối hợp cùng phòng kế toán xử lý hồ sơ thanh toán

✅Làm việc với khách hàng để xử lý khiếu nại & đảm bảo chất lượng dịch vụ

✅ Báo cáo công việc định kỳ cho Trưởng phòng

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

✅Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, Vận tải Quốc tế)

✅Tiếng Anh khá , có tiếng Trung là lợi thế

✅Sử dụng thành thạo máy tính, Office

✅Ưu tiên Biết, đã từng có kinh nghiệm làm Nhân viên OP, Chứng Từ, Sales Logistics, Sales Admin

✅Ngoại hình ưa nhìn, trung thực, trách nhiệm, hòa đồng

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn

9 triệu

35% lợi nhuận hàng tháng

Làm việc trong ngành logistics đầy tiềm năng

Hỗ trợ và đào tạo bài bản

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Trưởng nhóm kinh doanh

Văn hóa công ty trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN ĐẤT XANH

