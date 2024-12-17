Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dược Phẩm Sao Mộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 70 Hẻm 817A Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh, Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

- Giới thiệu, chào bán sản phẩm của công ty đến các bệnh viện, nhà thuốc trên địa bàn phụ trách.

- Triển khai các chương trình khuyến mại và CSKH

- Đam mê kinh doanh, có tinh thần cầu tiến, nghiêm túc trong công việc.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, không kinh nghiệm sẽ được đào tạo (nhưng có kinh nghiệm là 1 lợi thế).

- Siêng năng, chăm chỉ, hiểu nghề

- Tinh thần làm việc tích cực, suy nghĩ tích cực

- Chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Sao Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động có cơ hội thăng tiến.

- Lương căn bản + thưởng theo doanh số không giới hạn.

- Được tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.

- Chế độ du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Sao Mộc

