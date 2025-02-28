Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Đà Nẵng
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Đà Nẵng

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Đà Nẵng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 02 Phan Đình Phùng, Hải Châu, TP.Đà Nẵng

- Hà Nội, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh:
- Phát triển chiến lược kinh doanh nhằm mở rộng thị trường và tăng doanh số cho các sản phẩm thực phẩm chức năng và tinh dầu thiên nhiên.
- Phân tích và dự báo thị trường, đánh giá nhu cầu và xu hướng tiêu dùng để đưa ra các điều chỉnh về sản phẩm, cách tiếp cận phù hợp.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh tháng, năm và thực thi, giám sát kế hoạch đã được duyệt
2.Quản lý hệ thống bán hàng offline
- Thiết lập và quản lý hệ thống kênh phân phối bán hàng truyền thống hệ thống nhà thuốc, chuỗi cửa hàng mẹ và bé, các siêu thị TPCN, kênh bán hàng hội viên.
- Xây dựng quy trình bán hàng và đảm bảo sự nhất quán trong hoạt động kinh doanh.
3. Đào tạo và phát triển đội ngũ:
- Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh.
- Tạo động lực và giám sát hiệu suất làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh.
4. Phát triển thương mại điện tử:
- Quản lý và phát triển kênh bán hàng trực tuyến, bao gồm website, sàn thương mại điện tử, và các kênh truyền thông xã hội.
- Phối hợp Marketing để xây dựng chiến lược marketing trực tuyến để tăng trưởng doanh số từ kênh thương mại điện tử.
- Xây dựng chính sách lương thưởng cho kinh doanh, chương trình chiết khấu cho đối tượng khách hàng theo từng giai đoạn.
5. Xây dựng quan hệ khách hàng:
- Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.
- Giải quyết các vấn đề và yêu cầu của khách hàng một cách hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các ngành Dược, Y khoa, Kinh tế.
2. Kinh nghiệm:
- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong việc phụ trách triển khai sản phẩm thực phẩm chức năng ra thị trường ở vị trí Trưởng phòng kinh doanh
- Có kinh nghiệm xây dựng và quản lý hệ thống bán hàng.
- Có kinh nghiệm đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh.
- Có kinh nghiệm về thương mại điện tử, bao gồm quản lý và phát triển kênh bán hàng trực tuyến.
- Có khả năng và kinh nghiệm phân tích dữ liệu từ báo cáo phân tích thị trường, dữ liệu kinh doanh, báo cáo marketing để kịp thời điều chỉnh kế hoạch đảm bảo mục tiêu về doanh số.
3. Kỹ năng:
- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm xuất sắc.
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc.
4. Yêu cầu khác:
- Sáng tạo, linh hoạt và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
- Đam mê và hiểu biết sâu rộng về sản phẩm thực phẩm chức năng và tinh dầu thiên nhiên.
- Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết.

Tại Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận + thưởng doanh số
- Tham gia các chương trình kickoff hàng tháng, quý, năm
- Ưu đãi đặc biệt khi mua sản phẩm tại Công ty và các Công ty cùng hệ thống (thuộc lĩnh vực gia dụng, rượu vang).
- Đóng BHXH, bảo hiểm sức khỏe ngay sau khi ký HĐLĐ chính thức;
- Thưởng các dịp lễ, Tết, sinh nhật, hiếu, hỷ, ốm đau,.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Đà Nẵng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Đà Nẵng

Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Đà Nẵng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 02 Phan Đình Phùng, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

