Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Mô tả công việc phụ bán hàng

– Tiếp đón và chào hỏi khách hàng một cách lịch sự, chuyên nghiệp.

– Tìm hiểu nhu cầu, mong muốn của khách hàng để tư vấn sản phẩm phù hợp.

– Giới thiệu sản phẩm một cách chi tiết, đầy đủ thông tin, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng.

– Xử lý các khiếu nại, ý kiến phản hồi của khách hàng một cách khéo léo, lịch sự, đảm bảo hài lòng cho khách hàng.

– Chốt đơn hàng, hỗ trợ khách hàng thanh toán

– Thực hiện các công việc khác được giao phó bởi cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

yêu cầu công việc

* Thời Gian : làm việc giờ hành chính

- Sáng 8h - 17h

(trưa nghỉ 2h- Chủ nhật Off- hỗ trợ xoay ca )

- ca sáng: 8h - 11h30

- ca chiều: 13h30 - 17h

* Độ Tuổi : 20 — 55 tuổi vui vẻ (ko cần bằng cấp, ko cần kinh nghiệm)

- trung thực, siêng năng, có tinh thần trách nhiệm cao.

+ nơi làm việc : Thanh Khê, Hải Châu

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng

- Thu nhập : 8 triệu + Thưởng

- được đào tạo, hướng dẫn cách làm việc miễn phí.

- thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo miễn phí.

- được làm trong môi trường, mát mẻ, trong lành, lịch sự, văn minh, có nhiều ưu đãi, có sự phát triển, thăng tiến cao.

- hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng

