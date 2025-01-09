Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Mô tả công việc phụ bán hàng
– Tiếp đón và chào hỏi khách hàng một cách lịch sự, chuyên nghiệp.
– Tìm hiểu nhu cầu, mong muốn của khách hàng để tư vấn sản phẩm phù hợp.
– Giới thiệu sản phẩm một cách chi tiết, đầy đủ thông tin, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng.
– Xử lý các khiếu nại, ý kiến phản hồi của khách hàng một cách khéo léo, lịch sự, đảm bảo hài lòng cho khách hàng.
– Chốt đơn hàng, hỗ trợ khách hàng thanh toán
– Thực hiện các công việc khác được giao phó bởi cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

yêu cầu công việc
* Thời Gian : làm việc giờ hành chính
- Sáng 8h - 17h
(trưa nghỉ 2h- Chủ nhật Off- hỗ trợ xoay ca )
- ca sáng: 8h - 11h30
- ca chiều: 13h30 - 17h
* Độ Tuổi : 20 — 55 tuổi vui vẻ (ko cần bằng cấp, ko cần kinh nghiệm)
- trung thực, siêng năng, có tinh thần trách nhiệm cao.
+ nơi làm việc : Thanh Khê, Hải Châu

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng
- Thu nhập : 8 triệu + Thưởng
- được đào tạo, hướng dẫn cách làm việc miễn phí.
- thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo miễn phí.
- được làm trong môi trường, mát mẻ, trong lành, lịch sự, văn minh, có nhiều ưu đãi, có sự phát triển, thăng tiến cao.
- hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 46 Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

