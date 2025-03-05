Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Đông Hiệp - Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Thảo Điền Building, 25 Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Công tác giám sát nhân sự bán hàng thuộc địa bàn được giao

Công tác giám sát nhân sự bán hàng thuộc địa bàn được giao

Phân công nhiệm vụ cụ thể, sắp xếp và bố trí nhân sự sao cho đúng người, đúng việc và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực bán hàng thuộc địa bàn được giao.

Hướng dẫn, đào tạo nhân viên bán hàng bằng nhiều hình thức để nâng cao thái độ làm việc, kiến thức và kỹ năng cần thiết và phát huy khả năng của họ để hoàn thành nhiệm vụ chung.

Theo dõi, kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện, kết quả thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của đội bán hàng trực thuộc, kịp thời đưa ra các giải pháp hoặc biện pháp hỗ trợ cần thiết để khắc phục mọi tồn đọng, vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bán hàng

2. Công tác giám sát chung các hoạt động bán hàng trên địa bàn được giao

Tham gia xây dựng chính sách bán hàng phù hợp với địa bàn quản lý và dòng sản phẩm.

Thiết lập các mối quan hệ chuyên nghiệp và hiệu quả với các nhân vật chủ chốt và có thẩm quyền quyết định nằm trong cơ sở dữ liệu khách hàng hiện tại của công ty.

Phân tích các xu hướng thị trường tại địa bàn phụ trách, đồng thời khám phá và tận dụng những cơ hội mới để tăng trưởng lượng bán hàng cho địa bàn mình phụ trách.

Theo dõi và phân tích các chỉ số hiệu quả then chốt về kết quả bán hàng, đồng thời đề xuất các biện pháp cải tiến cần thiết để đạt được các chỉ tiêu kinh doanh.

Báo cáo định kỳ về kết quả bán hàng trên địa bàn được giao.

3. Công tác chào hàng và tiêu thụ sản phẩm

Tìm hiểu thị trường để xác định các nhu cầu của khách hàng và đánh giá khả năng bán hàng.

Lập kế hoạch chao hàng và tiêu thụ sản phẩm cho địa bàn được phân công.

Hướng dẫn nhân viên bán hàng thuộc quyền đánh giá sức mua và khả năng thanh toán của khách hàng trước khi đưa ra quyết định bán hàng.

Cập nhật và báo cáo các số liệu và kết quả bán hàng hàng ngày và hàng tuần theo khu vực quản lý

4. Công tác chăm sóc khách hàng và quản lý công nợ khách hàng

Lên lịch hẹn và định kỳ gặp gỡ với khách hàng để nắm bắt tâm tư, mong muốn và phản hồi của họ.

Phân tích các hồ sơ ghi nhận các phản hồi hoặc khiếu nại của khách hàng để đề xuất và tổ chức thực hiện các biện pháp cần thiết cho những khu vực hoặc tuyến phân phối có vấn đề.

Giám sát kế hoạch thu hồi công nợ và đốc thúc khách hàng nhằm đảm bảo tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ luôn ở mức an toàn, đảm bảo sử dụng hiệu quả dòng tiền cho hoạt động kinh doanh.

5. Các công việc khác khi có yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng.

Ưu tiên người từng làm quản lý bán hàng trong ngành hàng tiêu dùng nhanh.

Kiến thức cơ bản về các phương pháp bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Hiểu biết về các kênh bán hàng khác nhau.

Nắm vững các nguyên tắc hợp đồng kinh tế và điều khoản thương mại.

Hiểu biết sâu sắc về trình tự và cách thức tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng bán hàng, kỹ năng mềm.

Khả năng phân tích các chỉ số bán hàng then chốt để đưa ra định hướng bán hàng hiệu quả.

Khả năng giao tiếp tự nhiên và khéo léo trong các cuộc gặp với khách hàng hoặc đối tác lớn.

Khả năng ngoại giao và kỹ năng ứng xử tốt, có mối quan hệ xã hội rộng trong lĩnh vực bán hàng.

Tinh thần và thái độ phục vụ khách hàng chuyên nghiệp.

Thân thiện, cởi mở, nhanh nhẹn, hoạt bát và có sức thuyết phục.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Đông Hiệp - Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận + phụ cấp ăn trưa, xăng xe đi lại

Thưởng tháng lương thứ 13

Thưởng các ngày Lễ lớn trong năm

Đánh giá tăng lương 1 lần/năm

Được đi du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn

Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,...

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành.

Môi trường làm việc: lành mạnh, trẻ trung, sáng tạo

Nhân viên được mua sản phẩm của Công ty có thương hiệu nổi tiếng trên thị trường với giá ưu đãi

Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Đông Hiệp - Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

