Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SEEDCOM FASHION GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 313 Nguyễn Thị Thập,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lên kế hoạch về mặt hàng hóa và theo dõi số bán trên các kênh để đảm bảo về theo target doanh số đã đề ra hàng tháng, hàng quý, hàng năm

2. Quản lý gian hàng trên các kênh: Chịu trách nhiệm thực thi và triển khai các công việc liên quan đến:

- Listing sản phẩm

- Setup Gian hàng & Campaign

- Xử lý và phản hồi các đánh giá

- Giám sát và Kiểm soát chất lượng vận hành của đối tác vận hành, quản lý Đơn hàng/Check Tỉ lệ Vận hành

- Kiểm tra đồng bộ tồn kho

- Kiểm tra & đối soát hóa đơn, chi phí với kế toán

3. Thực hiện, triển khai các phiên livestream trên các kênh theo kế hoạch.

4. Báo cáo hàng tuần, hàng tháng & thực hiện các công việc khác (nếu có) theo chỉ đạo

của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tính cam kết;

Nhanh nhẹn, trung thực, trách nhiệm với bản thân và công việc;

Có kinh nghiệm làm việc hoặc cộng tác với sàn TMDT như: Lazada, Shopee, Adayroi, TiKi, Sendo....Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tương đồng (Đã từng làm việc tại các hệ thống/công ty Bán lẻ/Phân phối);

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở các nhãn hàng thời trang/ làm đẹp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEEDCOM FASHION GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và có cơ hội phát triển bản thân.

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm bắt buộc theo qui định của Nhà nước.

Hưởng các chế độ về sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau thai sản.

Xét duyệt tăng lương định kỳ theo chính sách công ty.

Nghỉ phép có lương 12 ngày/ năm, tham gia team building, các hoạt động dịp lễ, tết theo chính sách.

Thưởng lương tháng 13 theo chính sách và tình hình hoạt động của công ty.

Ưu đãi khi sử dụng dịch vụ các công ty trong hệ thống.

Tham gia các lớp đào tạo kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ.

