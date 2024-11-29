Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Cường Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Cường Thành
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- A16/68 , Đường 1A , Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh , Thành Phố Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Chăm sóc khách hàng cũ và mở khách mới.
- Giới thiệu và triển khai chương trình thưởng cho khách hàng.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.
- Bán hàng theo Data có sẵn
- Lập kế hoạch làm việc và báo cáo theo tuần,tháng.
Sản phẩm: thiết bị điện như bóng đèn, cầu dao, phích cắm, ổ cắm điện...
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng trở lên
- Đam mê công việc bán hàng
- Có khả năng giao tiếp tốt, chịu khó, trung thực, thật thà.
- Ưu tiên ứng viên đã làm qua ngành điện
- Chưa kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn,đào tạo
- Đam mê công việc bán hàng
- Có khả năng giao tiếp tốt, chịu khó, trung thực, thật thà.
- Ưu tiên ứng viên đã làm qua ngành điện
- Chưa kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn,đào tạo
Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Cường Thành Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản + phụ cấp+ hoa hồng cao + thưởng đạt số => Thu nhập: 10 -20 triệu
+ Các quyền lợi khác theo luật lao động.
+ Thưởng lễ,tết: 30/4,1/5,2/9 và tết dương lịch
+ Các chế độ khác kèm theo.
+ Được đào tạo và làm việc trong môi trường năng động,cơ hội thăng tiến cao.
+ Các quyền lợi khác theo luật lao động.
+ Thưởng lễ,tết: 30/4,1/5,2/9 và tết dương lịch
+ Các chế độ khác kèm theo.
+ Được đào tạo và làm việc trong môi trường năng động,cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Cường Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI