Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Cường Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - A16/68 , Đường 1A , Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh , Thành Phố Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Chăm sóc khách hàng cũ và mở khách mới.

- Giới thiệu và triển khai chương trình thưởng cho khách hàng.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

- Bán hàng theo Data có sẵn

- Lập kế hoạch làm việc và báo cáo theo tuần,tháng.

Sản phẩm: thiết bị điện như bóng đèn, cầu dao, phích cắm, ổ cắm điện...

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng trở lên

- Đam mê công việc bán hàng

- Có khả năng giao tiếp tốt, chịu khó, trung thực, thật thà.

- Ưu tiên ứng viên đã làm qua ngành điện

- Chưa kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn,đào tạo

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Cường Thành Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + phụ cấp+ hoa hồng cao + thưởng đạt số => Thu nhập: 10 -20 triệu

+ Các quyền lợi khác theo luật lao động.

+ Thưởng lễ,tết: 30/4,1/5,2/9 và tết dương lịch

+ Các chế độ khác kèm theo.

+ Được đào tạo và làm việc trong môi trường năng động,cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Cường Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin