Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Googa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 41 Đường số 28 Tiểu Khu 1, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

- Quản lý vận hành và chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động liên quan đến gian hàng trên các sàn TMĐT.

- Lên kế hoạch kinh doanh : xây dựng kế hoạch bán hàng chi tiết, thúc đẩy doanh số bán hàng

- Chiến lược sản phẩm: đề xuất và triển khai các sản phẩm chiến lược, xây dựng phễu bán hàng và tập trung đẩy mạnh các sản phẩm chủ lực.

- Tăng trưởng traffic: Tham gia các chiến dịch của sàn, kết hợp với traffic ngoại sàn từ Facebook, TikTok và các nền tảng khác.

- Tối ưu hóa hiệu suất: Tập trung cải thiện các chỉ số quan trọng như tỷ lệ nhấp chuột, tỷ lệ chuyển đổi ....

- Các nhiệm vụ khác: hỗ trợ các hoạt động liên quan, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững lâu dài

-Kinh nghiệm : yêu cầu tối thiểu 6 tháng vận hành sàn TMĐT, ứng viên có kinh nghiệm liên quan sản phẩm thiết bị điện tử, camera giám sát an ninh là 1 lợi thế.

-Kỹ năng phân tích dữ liệu: Tư duy logic và khả năng làm việc với các chỉ số đo lường hiệu quả.

- Thành thạo chụp ảnh quay video và chỉnh sửa hình ảnh - video sản phẩm.

- Tinh thần trách nhiệm: Tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và triển khai các giải pháp mới.

- Tuổi : 20 - 35 (không giới hạn ứng viên nam hoặc nữ)

- Thời gian làm việc: Giờ hành chánh (sáng 08h-12h; chiều 13h-17h) từ thứ 2 đến thứ 7, được nghỉ ngày chủ nhật.

- Các khoản phụ cấp, thưởng theo hiệu suất làm việc.

- Cơ hội thăng tiến: Xét tăng lương và cấp bậc từ 6-12 tháng dựa trên kết quả làm việc.

-Nghỉ lễ tết theo quy định

