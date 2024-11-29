Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Googa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Googa
- Hồ Chí Minh:
- 41 Đường số 28 Tiểu Khu 1, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý vận hành và chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động liên quan đến gian hàng trên các sàn TMĐT.
- Lên kế hoạch kinh doanh : xây dựng kế hoạch bán hàng chi tiết, thúc đẩy doanh số bán hàng
- Chiến lược sản phẩm: đề xuất và triển khai các sản phẩm chiến lược, xây dựng phễu bán hàng và tập trung đẩy mạnh các sản phẩm chủ lực.
- Tăng trưởng traffic: Tham gia các chiến dịch của sàn, kết hợp với traffic ngoại sàn từ Facebook, TikTok và các nền tảng khác.
- Tối ưu hóa hiệu suất: Tập trung cải thiện các chỉ số quan trọng như tỷ lệ nhấp chuột, tỷ lệ chuyển đổi ....
- Các nhiệm vụ khác: hỗ trợ các hoạt động liên quan, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững lâu dài
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Kỹ năng phân tích dữ liệu: Tư duy logic và khả năng làm việc với các chỉ số đo lường hiệu quả.
- Thành thạo chụp ảnh quay video và chỉnh sửa hình ảnh - video sản phẩm.
- Tinh thần trách nhiệm: Tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và triển khai các giải pháp mới.
- Tuổi : 20 - 35 (không giới hạn ứng viên nam hoặc nữ)
Tại Công Ty TNHH Googa Thì Được Hưởng Những Gì
- Các khoản phụ cấp, thưởng theo hiệu suất làm việc.
- Cơ hội thăng tiến: Xét tăng lương và cấp bậc từ 6-12 tháng dựa trên kết quả làm việc.
-Nghỉ lễ tết theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Googa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
