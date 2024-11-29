Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Di Đại Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tham gia xây dựng và thực hiện chiến lược bán hàng xuất khẩu.

- Tìm kiếm và quản lý nguồn khách hàng quốc tế.

- Đại diện công ty trực tiếp trao đổi, thương thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng.

- Triển khai thực hiện đơn hàng, cung cấp các thông tin đầu vào đúng và đủ, giám sát, kiểm tra chéo với bộ phận sản xuất, QA/QC để đảm bảo đơn hàng được thực hiện đúng kế hoạch, đúng tiến độ, đúng quy cách.

- Xử lý chứng từ xuất khẩu cho từng đơn hàng, với sự hỗ trợ của nhân viên chứng từ để đảm bảo bộ chứng từ chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn.

- Lập báo cáo hàng tháng để theo dõi tiến độ hoàn thành mục tiêu bán hàng. Phân tích những khó khăn, vướng mắc và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao doanh số bán hàng cho các giai đoạn tiếp theo.

- Theo dõi doanh thu bán hàng, tồn kho, tiến độ thanh toán, tiến độ thực hiện hợp đồng.

- Giữ liên lạc thường xuyên, duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại.

- Theo dõi, quản lý phản hồi của khách hàng và cung cấp các dịch vụ hậu mãi. Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch bán hàng trong tương lai.

- Duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng và hiện tại.

- Cải thiện và tối ưu hóa quy trình bán hàng và giải quyết khiếu nại của khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên có năng lực quản lý và năng lực chuyên môn phù hợp, cùng tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển công ty, đồng thời xem đây là cơ hội phát triển sự nghiệp của mình.

-Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại, Kinh doanh quốc tế, Quản trị Marketing, Quản trị Kinh doanh, … và có kiến thức về Xuất nhập khẩu.

-Giao tiếp và đọc viết thành thạo bằng tiếng Anh, có kinh nghiệm gặp gỡ, trao đổi với khách hàng nước ngoài.

-Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty sản xuất các ngành hàng B2B.

-Có kinh nghiệm và kiến thức về marketing cho ngành bao bì là một lợi thế.

-Có kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng thương mại bằng tiếng Anh.

-Có kinh nghiệm tìm kiếm Khách hàng Quốc tế & tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế.

-Kiến thức về nghiên cứu, khảo sát thị trường, dịch vụ khách hàng, điều kiện thương mại quốc tế, hoạt động ngoại thương, Logistics, giao nhận vận tải v.v.

- Luôn nhắm tới lợi ích chung của tập thể, mong muốn cùng chung tay xây dựng môi trường làm việc tích cực, hiệu quả và hướng đến thành công.

Tại Công Ty TNHH Di Đại Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm (từ 15.000.000 đên 30.000.000 triệu). Có thưởng theo doanh số.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, qui chế của công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Lễ Tết,…)

- Được tham gia các lớp đào tạo bên ngoài và nội bộ về bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, quản lý.

- Được xét tăng lương hàng năm và tăng lương hoặc thưởng đột xuất dựa theo kết quả công việc của nhân viên.

- Được phụ cấp cơm trưa và cơm chiều.

- Làm việc trong môi trường tôn trọng, cởi mở và xây dựng. Bình đẳng chia sẻ ý tưởng, quản lý luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi cá nhân.

- Nhân sự có cơ hội phát triển kỹ năng, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Công tác phí: Theo thực tế phát sinh.

- PC Điện thoại: Sử dụng sim và ĐT công ty cấp

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Xuất nhập khẩu

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

