Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH & THƯƠNG MẠI TST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH & THƯƠNG MẠI TST
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH & THƯƠNG MẠI TST

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH & THƯƠNG MẠI TST

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 10 Tú Xương, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

• Tìm hiểu, nghiên cứu và nắm vững các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
• Giới thiệu, tư vấn, thương lượng chính sách thanh toán, chốt giao dịch và thực hiện hợp đồng với khách hàng.
• Tác phong chuyên nghiệp, chính xác và nhanh chóng trong xử lý công việc.
• Theo dõi, chịu trách nhiệm và lên kế hoạch thực hiện chỉ tiêu kinh doanh được giao.
• Cập nhật dữ liệu khách hàng, tìm kiếm nguồn khách hàng mới. Liên hệ, thăm hỏi và duy trì mối quan hệ với khách hàng.
• Nắm bắt nhu cầu khách hàng, thị trường để có hướng kinh doanh hợp lý và tham mưu lại cho các đơn vị liên quan.
• Cập nhật, theo dõi công nợ, doanh số bán hàng và thực hiện các báo cáo kết quả kinh doanh.
• Chịu trách nhiệm theo dõi và cập nhật các sản phẩm/ dịch vụ lên hệ thống và website Công ty (NVKD khách lẻ).
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên và đảm bảo hiệu quả theo mô tả công việc & KPI.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tìm hiểu, đam mê và có kiến thức về lĩnh vực công ty đang hoạt động.
• Chịu được áp lực công việc và chấp nhận thường xuyên đi công tác;
• Tính cách: năng động, nhạy bén, cẩn thận, sáng tạo, có tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao.
• Kỹ năng văn phòng: sử dụng thành thạo Ms Office, có khả năng viết báo cáo, tổng hợp & cập nhật thông tin;
• Kỹ năng mềm: giao tiếp và thuyết trình tốt; có khả năng làm việc nhóm và xử lý tình huống; tư duy logic, có khả năng nhận định, phân tích, đánh giá thị trường; có khả năng lập kế hoạch và quản lý thời gian.
Trình độ học vấn:
• Tốt nghiệp: Đại học/ Cao đẳng.
• Chuyên ngành: Du lịch, Dịch vụ, Kinh tế hoặc các chuyên ngành khác tương đương.
Ưu tiên:
• Có kinh nghiệm làm việc trên 02 năm.
• Ngoại ngữ: sử dụng thông thạo tiếng Anh (nói & viết tốt) & một ngoại ngữ khác là một lợi thế.
• Có thể sử dụng hệ thống đặt giữ chỗ hàng không & khách sạn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH & THƯƠNG MẠI TST Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ phúc lợi Lễ Tết theo chính sách công ty & đúng luật lao động
Chính sách thưởng Kinh doanh theo quy định công ty
Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Nghỉ phép và các ngày nghỉ khác theo quy định.
Chính sách nghỉ mát theo quy định công ty
Đào tạo hội nhập và bổ sung kiến thức chuyên ngành, kỹ năng, nghiệp vụ
Công việc ổn định và lâu dài.
Đánh giá năng lực và điều chỉnh lương định kỳ theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH & THƯƠNG MẠI TST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH & THƯƠNG MẠI TST

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH & THƯƠNG MẠI TST

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 10 Tú Xương, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

