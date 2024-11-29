Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tìm kiếm, phân tích, xử lý thông tin dự án tiềm năng.
Chuẩn bị tài liệu, mẫu sản phẩm, hồ sơ năng lực công ty để làm việc cho các dự án.
Phát triển, duy trì mối quan hệ tích cực với các khách hàng dự án (Chủ đầu tư, Công ty tư vấn thiết kế, Nhà thầu xây dựng, Ban Quản lý dự án).
Thu thập và tổng hợp thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh.
Phối hợp và hỗ trợ chặt chẽ với các phòng ban liên quan về các vấn đề về kỹ thuật và kinh doanh, phục vụ cho việc kinh doanh hiệu quả nhất.
Tham gia phối hợp với các phòng ban liên quan giải quyết khiếu nại của khách hàng (khi cần).
Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh của phòng.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Thương mại Quốc tế hoặc các ngành liên quan.
Thông thạo tiếng Anh.
Kỹ năng tiếp cận khách hàng mới, bao gồm qua email và cuộc gọi.
Kỹ năng đàm phán và thuyết trình tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, tổ chức công việc hiệu quả.
Phẩm chất cá nhân: trung thực, nhạy bén trong kinh doanh, có trách nhiệm, tôn trọng khách hàng, tận tụy với nghề.
Ưu tiên ứng viên am hiểu về ngành sản xuất nhôm và kính.

Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc: Từ Thứ Hai - Thứ Sáu (8h00 - 17h00)
Hoạt động gắn kết: Teambuilding, sinh nhật tháng, tiệc cuối năm
Quà tặng các dịp lễ: Trung Thu, Tết Nguyên Đán
Thưởng các dịp lễ, cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 1&2, khu F1, KCN Tân Thới Hiệp, P. Hiệp Thành, Q.12, Tp.HCM

