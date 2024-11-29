Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Tìm kiếm, phân tích, xử lý thông tin dự án tiềm năng.
Chuẩn bị tài liệu, mẫu sản phẩm, hồ sơ năng lực công ty để làm việc cho các dự án.
Phát triển, duy trì mối quan hệ tích cực với các khách hàng dự án (Chủ đầu tư, Công ty tư vấn thiết kế, Nhà thầu xây dựng, Ban Quản lý dự án).
Thu thập và tổng hợp thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh.
Phối hợp và hỗ trợ chặt chẽ với các phòng ban liên quan về các vấn đề về kỹ thuật và kinh doanh, phục vụ cho việc kinh doanh hiệu quả nhất.
Tham gia phối hợp với các phòng ban liên quan giải quyết khiếu nại của khách hàng (khi cần).
Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh của phòng.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thông thạo tiếng Anh.
Kỹ năng tiếp cận khách hàng mới, bao gồm qua email và cuộc gọi.
Kỹ năng đàm phán và thuyết trình tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, tổ chức công việc hiệu quả.
Phẩm chất cá nhân: trung thực, nhạy bén trong kinh doanh, có trách nhiệm, tôn trọng khách hàng, tận tụy với nghề.
Ưu tiên ứng viên am hiểu về ngành sản xuất nhôm và kính.
Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt Thì Được Hưởng Những Gì
Hoạt động gắn kết: Teambuilding, sinh nhật tháng, tiệc cuối năm
Quà tặng các dịp lễ: Trung Thu, Tết Nguyên Đán
Thưởng các dịp lễ, cuối năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI