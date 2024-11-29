Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm, phân tích, xử lý thông tin dự án tiềm năng.

Chuẩn bị tài liệu, mẫu sản phẩm, hồ sơ năng lực công ty để làm việc cho các dự án.

Phát triển, duy trì mối quan hệ tích cực với các khách hàng dự án (Chủ đầu tư, Công ty tư vấn thiết kế, Nhà thầu xây dựng, Ban Quản lý dự án).

Thu thập và tổng hợp thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh.

Phối hợp và hỗ trợ chặt chẽ với các phòng ban liên quan về các vấn đề về kỹ thuật và kinh doanh, phục vụ cho việc kinh doanh hiệu quả nhất.

Tham gia phối hợp với các phòng ban liên quan giải quyết khiếu nại của khách hàng (khi cần).

Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh của phòng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Thương mại Quốc tế hoặc các ngành liên quan.

Thông thạo tiếng Anh.

Kỹ năng tiếp cận khách hàng mới, bao gồm qua email và cuộc gọi.

Kỹ năng đàm phán và thuyết trình tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, tổ chức công việc hiệu quả.

Phẩm chất cá nhân: trung thực, nhạy bén trong kinh doanh, có trách nhiệm, tôn trọng khách hàng, tận tụy với nghề.

Ưu tiên ứng viên am hiểu về ngành sản xuất nhôm và kính.

Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc: Từ Thứ Hai - Thứ Sáu (8h00 - 17h00)

Hoạt động gắn kết: Teambuilding, sinh nhật tháng, tiệc cuối năm

Quà tặng các dịp lễ: Trung Thu, Tết Nguyên Đán

Thưởng các dịp lễ, cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt

