Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 45 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Vincom Center Đồng Khởi, Đường Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

- Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng tham gia các Workshop cuối tuần và event công ty

- Thiết kế và tư vấn các giải pháp bảo vệ sức khoẻ, tài chính phù hợp nhất dựa trên nhu cầu của khách hàng

- Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của khách hàng, đồng thời hỗ trợ khách hàng nhận được đầy đủ các quyền lợi khi tham gia tại AIA

- Chủ động tìm kiếm khách hàngvà xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng

- Tham gia đầy đủ các khóa huấn luyệncủa công ty.

- Tham gia, hỗ trợ các buổi Workshop/ Sự kiện của công tynhằm nâng cao dịch vụ/ trải nghiệm cho khách hàng hiện tại và xây dựng/ phát triển khách hàng mới/ tiềm năng.

- Xây dựng hình ảnh cá nhânchuyên nghiệp, phù hợp với văn hóa công ty

- Có kinh nghiệm làm việc Fulltime ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở bất kỳ lĩnh vực nào ( Không yêu cầu kinh nghiệm ngành Bảo hiểm. Sẽ được tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ từ đầu)

Không yêu cầu kinh nghiệm ngành Bảo hiểm.

- Độ tuổi: 24-45

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh, sale, tài chính, ngân hàng,...

- Các ứng viên có kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân là một lợi thế

- Thái độ làm việc tốt, sẵn sàng làm việc và thay đổi bản thân

- Năng động trong việc xây dựng mối quan hệ và có khả năng tương tác với đối tác ở các cấp bậc khác nhau

- Có ngoại hình sáng, chuyên nghiệp

- Tự tin trong giao tiếp với Khách Hàng

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng Thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn dựa trên năng lực: Từ 16.000.000 - 45.000.000/ tháng

- Trong đó gồm: Lương trợ cấp cố định hàng tháng + Hoa hồng dựa trên kết quả kinh doanh đạt được.

- Các khoản thưởng tháng/ quý/ năm hấp dẫn dựa trên kết quả hoạt động, thưởng thi đua Contest,...

- Hỗ trợ đào tạo (3 tuần) : 3 triệu

- Trợ cấp kinh doanh : 3 Triệu

- Hỗ trợ chi phí F&B tiếp khách tại văn phòng

- Làm việc tại các văn phòng view triệu đô, môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp đúng chuẩn 5 sao

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cân nhắc lên vị trí quyền trưởng phòng kinh doanh trong 6 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

