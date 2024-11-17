Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng và bán hàng công trình dự án theo khu vực được phân công như: Nhà thép tiền chế, các công trình nhà xưởng, trường học, bệnh viện, trang trại chăn nuôi,..., các xưởng gia công cơ khí, sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, khung xương trần, các sản phẩm ứng dụng của tôn - thép - ống thép - ống nhúng nóng...

2. Lập danh sách khách hàng ở từng tỉnh thành và lên kế hoạch tiếp xúc, chào bán hàng và thăm hỏi thường xuyên.

3. Đi công tác thường xuyên để nắm bắt tình hình thị trường, làm báo cáo khảo sát và báo cáo thị trường sau mỗi chuyến công tác.

4. Thiết kế và triển khai các kế hoạch kinh doanh cho BP dưới định hướng của BGĐ PKDTT.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên tất cả các chuyên ngành liên quan.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh các sản phẩm trong ngành tôn thép

Giao tiếp tốt, yêu thích công việc kinh doanh, không ngại đi công tác.

Trung thực, năng động, tinh thần tự giác cao, gắn bó lâu dài.

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

Kỹ năng vi tính văn phòng tốt: Word, Excel.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực và vị trí

Hỗ trợ ăn uống

Phụ cấp xăng xe, card điện thoại

Có nhà ở miễn phí (Bao gồm điện, nước, wifi) cho nhân viên

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN 24/24 và Bảo hiểm cho người thân

Khám sức khỏe định kì hằng năm

Phụ cấp đồng phục hằng năm

Phụ cấp khác theo quy định của Luật Lao động và Tập đoàn

Lộ trình đào tạo rõ ràng và cơ hội thăng tiến cao

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin