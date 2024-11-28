Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty TNHH Điện Mặt Trời Mai Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Ngõ 120 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực điện mặt trời

Tư vấn, giới thiệu và bán các sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng.

Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng, bao gồm cả trực tiếp và gián tiếp.

Thực hiện các báo cáo bán hàng định kỳ và các báo cáo khác theo yêu cầu của quản lý.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại và tiềm năng.

Cập nhật thông tin về thị trường, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm của công ty.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm và dịch vụ.

Đàm phán và thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng với khách hàng.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử, tự động hóa hoặc các ngành liên quan. (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực điện tử/điện lạnh)

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Nắm vững kiến thức về sản phẩm ĐMT.

Thành thạo tin học văn phòng.

Có phương tiện đi lại.

Có tinh thần trách nhiệm cao và thái độ tích cực trong công việc.

Khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Tại Công Ty TNHH Điện Mặt Trời Mai Phương Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn và được xem xét điều chỉnh định kỳ dựa trên hiệu quả công việc.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Được thưởng dự án % lợi nhuận cao

