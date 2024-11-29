Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY TÍN PHÁT
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 52 Khuyến Lương, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Cập nhật giá thị trường, giá đề xuất của công ty
- Chăm sóc, gửi báo giá tới khách hàng cũ.
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới và phát triển kinh doanh
- Tham dự các hội nghị giới thiệu sản phầm với nhà cung cấp, đối tác kinh doanh định kỳ.
- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng và các nhà cung cấp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ
- Tuổi: 24-30
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
-Tinh thần làm việc cao, nghiêm túc, tự chủ trong công việc.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Đã có kinh nghiệm bán hàng trực tiếp, sale thị trường hoặc telesale ít nhất 6 tháng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY TÍN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: Thỏa thuận lúc phỏng vấn +PC
- Tổng thu nhập lên đến >15tr
- Lương thử việc: 85% lương chính thức
- Phụ cấp cơm trưa: 30.000đ/ngày công thực tế
- Thời gian thử việc: 02 tháng
- Thời gian làm việc:
+ Sáng 8h15’ – 12h00’; Chiều từ 13h00’ -17h00’
+ Off 1 ngày bất kỳ trong tuần theo quy định của công ty
- Các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Các hoạt động tham quan du lịch theo tình hình thực tế của công ty
- Lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh thực tế của Công ty theo từng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY TÍN PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 52 đường Khuyến Lương, tổ 6, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

