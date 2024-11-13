Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GO EN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GO EN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GO EN
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY TNHH GO EN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GO EN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 25/68 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn khi nhận được nhu cầu về các chương trình đào tạo của công ty.
Chủ động tiếp cận những khách hàng tiềm năng để giới thiệu và tư vấn về chương trình đào tạo.
Chủ động mở rộng tệp khách hàng, hỗ trợ hoạt động marketing và mạng lưới đối tác liên kết.
Hướng dẫn và hỗ trợ quá trình khách hàng trong quá trình trước - trong - sau đào tạo.
Một số công việc liên quan khác nếu được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành như Marketing, Quản trị kinh doanh,...và các ngành có liên quan
Có từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, phát triển kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong sales B2B và trong ngành giáo dục.
Có khả năng viết nội dung tốt, sáng tạo và thu hút cho các tài liệu đào tạo và marketing.
Tính linh hoạt và tính chủ động cao trong đưa ra các đề xuất để đạt mục tiêu công việc
Hiểu biết về các chiến lược Marketing, PR (ưu tiên lĩnh vực đào tạo).

Tại CÔNG TY TNHH GO EN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, review 2 lần/năm + tháng 13 + Thưởng hoa hồng
Được tham dự các khoá đào tạo kỹ năng
Được cung cấp laptop, điện thoại phục vụ cho công việc
Môi trường làm việc thân thiện, khuyến khích đưa ra ý tưởng mới, có hoạt động team bonding hàng tháng, chương trình thiện nguyện, company trip, v.v..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GO EN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GO EN

CÔNG TY TNHH GO EN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 25/68 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

