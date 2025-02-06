Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Việt Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng sử dụng PHẦN MỀM của công ty,

Tư vấn cho khách hàng về các ưu điểm, sự khác biệt của sản phẩm phần mềm của công ty, cơ hội phát triển khi sử dụng phần mềm của công ty.

Tư vấn, giới thiệu giải pháp những vướng mắc của khách hàng thông qua phần mềm của công ty,

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng phần mềm.

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi với ứng viên khi tiếp xúc, phỏng vấn, ...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ 28 tuổi trở lên.

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chính quy trở lên Chuyên ngành quản trị kinh doanh hoặc tương đương.

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Giao tiếp tiếng Anh tốt

Nhanh nhẹn, hoạt bát.

Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt,

Trung thực, chịu khó, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Việt Á Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10-20 triệu kèm chiết khấu doanh số tùy theo năng lực.

Được tham gia đóng BHXH, Y tế theo quy định pháp luật.

Môi trường làm việc năng động.

Được đào tạo các khóa học cơ bản và nâng cao phục vụ cho nhu cầu công việc.

Tham dự các buổi hội thảo chuyên đề.

Tham gia các khóa học đào tạo kỹ năng bán hàng.

Được tặng voucher nghỉ dưỡng tại các resort 4-5 sao hoặc các chuyến du lịch trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Việt Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin