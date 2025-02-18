Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

- Phụ cấp cơm trưa, thưởng hiệu quả công việc hàng tháng. - Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ lớn trong năm. - Khám sức khỏe định kỳ hằng năm. - BHXH, BHYT, BHTN theo luật BHXH, đầy đủ các chế độ theo luật lao động và quy định của Công ty., Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tìm kiếm và khai thác khách hàng doanh nghiệp khám sức khỏe cho nhân viên.

- Tư vấn, đàm phán hợp đồng, xúc tiến và ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Duy trì và phát triển khách hàng mới tiềm năng trong lĩnh vực khám sức khỏe công ty.

- Thu thập, phân tích thông tin thị trường, thông tin về sản phẩm, thông tin về các chương trình khám sức khỏe của đối thủ cạnh tranh.

- Triển khai kế hoạch bán hàng, chương trình, tiếp thị, quảng bá sản phẩm/ dịch vụ nhằm tiếp cận và khai thác khách hàng theo định hướng của Phòng khám trong từng thời kỳ.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng/Đại học.

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế.

- Có khả năng tìm kiếm, phát triển các mối quan hệ với khách hàng là các tập đoàn, doanh nghiệp.

- Làm việc độc lập và làm việc nhóm chuyên nghiệp.

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, Khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Thu nhập: theo thỏa thuận.

Tại Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 12 triệu VND

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh

