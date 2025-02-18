Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT KẾ IN ẤN THỊNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT KẾ IN ẤN THỊNH PHÁT
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 500.000đ Hoa hồng KPI doanh số Được thưởng + nghỉ các ngày lễ, tết,..., Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu
- Nghe điện thoại và nhận đơn hàng của khách hàng qua điện thoại, email, zalo, Website hoặc khách đến trực tiếp văn phòng Công ty ( Không gọi điện bán hàng ).
- Tổng hợp báo cáo số liệu đơn hàng hàng ngày.
- Tiếp khách hàng và tiếp nhận đơn hàng của khách liên hệ tại Công ty.
- Làm báo giá và hợp đồng theo mẫu có sẵn của Công ty
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên mới ra trường khối ngành: Quản trị kinh doanh, marketing
- Có kinh nghiệm ở vị trí Nhân Viên Kinh Doanh 6 tháng – 1 năm
- Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi
- Vui vẻ, hòa đồng, năng động, hoạt bát.
- Yêu thích công việc bán hàng, chăm sóc tư vấn khách hàng.
- Có kinh nghiệm ở vị trí Nhân Viên Kinh Doanh 6 tháng – 1 năm
- Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi
- Vui vẻ, hòa đồng, năng động, hoạt bát.
- Yêu thích công việc bán hàng, chăm sóc tư vấn khách hàng.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT KẾ IN ẤN THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 7.5 triệu VND trở lên
Lương cứng: Từ 7.5 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng: Từ 7.5 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT KẾ IN ẤN THỊNH PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI