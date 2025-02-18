Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kỹ Thuật Lạnh Và Sản Xuất Tấm Cách Nhiệt Lê Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 65 Đường Xuân Thới Sơn 10, ấp 5, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng tại thị trường mình được bàn giao.

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Độ tuổi : Từ 22 -35 tuổi

Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm đối với công việc.

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Lạnh Và Sản Xuất Tấm Cách Nhiệt Lê Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận

Tổng Thu nhập = Lương cứng + % doanh thu + thưởng

Hưởng nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ hè 3 ngày/năm, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.

Hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, thất nghiệp,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Lạnh Và Sản Xuất Tấm Cách Nhiệt Lê Sinh

