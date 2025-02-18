Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kỹ Thuật Lạnh Và Sản Xuất Tấm Cách Nhiệt Lê Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Lạnh Và Sản Xuất Tấm Cách Nhiệt Lê Sinh
- Hồ Chí Minh:
- Số 65 Đường Xuân Thới Sơn 10, ấp 5, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng tại thị trường mình được bàn giao.
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Độ tuổi : Từ 22 -35 tuổi
Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm đối với công việc.
Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Lạnh Và Sản Xuất Tấm Cách Nhiệt Lê Sinh Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng Thu nhập = Lương cứng + % doanh thu + thưởng
Hưởng nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ hè 3 ngày/năm, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.
Hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, thất nghiệp,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Lạnh Và Sản Xuất Tấm Cách Nhiệt Lê Sinh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
