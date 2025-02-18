Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Nhựa Hiệp Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 36 Cao Văn Lầu, Quận 6, Hồ Chí Minh, Quận 6

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Thiết lập và duy trì những mối quan hệ kinh doanh với khách hàng.

- Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng.

- Báo cáo thực hiện công việc cho Quản lý trực tiếp.

- Nhận thông tin yêu cầu sản phẩm từ khách hàng, báo giá và làm đơn hàng cho khách.

Yêu Cầu Công Việc

Nhiệt tình, năng động, đam mê kinh doanh, có khả năng giao tiếp.

- Chịu được áp lực , mong muốn một công việc mang lại thu nhập cao.

- Có khả năng tiếp xúc, đàm phán với các doanh nghiệp.

- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Có kinh nghiệm về lĩnh vực nhựa.

- Ưu tiên có kinh nghiệm soạn thảo văn bản.

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Nhựa Hiệp Thành Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập Từ 9-10tr.

- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp;

- Ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước;

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN khi trở thành nhân viên chính thức.

- Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 7.

Lưu ý: Chưa có kinh nghiệm sẽ được hỗ trợ, hướng dẫn và đào tạo bài bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Nhựa Hiệp Thành

