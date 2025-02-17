Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Nanoco làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: - Khu vực Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch mở rộng thị trường bằng khách hàng mới dựa trên những khách hàng tiềm năng tìm được trong lúc đi thị trường.

Triển khai các hoạt động giới thiệu, bán sản phẩm mới đến các Đại lý và điểm bán nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm mới cho công ty.

Đề xuất, góp ý chương trình bán hàng tháng.

Thực hiện Marketing và phát triển hệ thống bán hàng trong khu vực.

Đề xuất, triển khai và kiểm tra trưng bày công cụ quảng cáo thuộc khu vực phụ trách.

Thực hiện các hoạt động Chăm sóc khách hàng và đối tác.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về bán hàng và phát triển thị trường.

Ưu tiên ứng viên từ các Nhãn hàng gia dụng, thiết bị nhà bếp, điện tử, điện lạnh, thiết bị vệ sinh, thiết bị chiếu sáng…

Ưu tiên ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh B2B, B2C, Sale, Marketing

Am hiểu về salelĩnh vực Thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng, hàng gia dụng điện.

Thành thạo các công cụ MS Office.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng.

Tinh thần độc lập và sáng tạo để tìm kiếm cách giải quyết vấn đề và phát triển kinh doanh.

Tại Công Ty TNHH MTV Nanoco Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Nanoco

