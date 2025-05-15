Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
- Thái Nguyên:
- Khu đô thị Picenza, Cầu Gia Bảy, Đồng Bẩm, Thái Nguyên, Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm nội thất cao cấp như TBVS, Gạch, Sofa, Bếp…
Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm thêm khách hàng mới
Tạo mối quan hệ thân thiện, hỗ trợ kinh doanh đối với tất cả các khách hàng
Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, định hướng khách hàng, tư vấn bán hàng
Được sự hỗ trợ tích cực của các cấp quản lý trong hoạt động kinh doanh
Sẵn sàng đào tạo các bạn chưa có kinh nghiệm yêu cầu lanh lợi, chủ động trong công việc.
Làm việc từ 8h – 17h00; 6 ngày/tuần
Yêu cầu:
Tốt nghiệp Trung Cấptrở lên.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.
Nhanh nhẹn, linh hoạt trong công tác chăm sóc khách hàng.
Có khả năng sử dụng vi tính văn phòng
QUYỀN LỢI:
Thu nhập
Thu nhập 10.000.000 - 15.000.000 ++/ tháng (Lương cứng 7,45 triệu + hoa hồng)
Thưởng best tháng/ best quý nếu đạt mục tiêu doanh số
Lương tháng 13 hấp dẫn từ 1 - 9 tháng lương
Phúc Lợi
Chế độ đãi ngộ theo quy định của Pháp luật (BHXH, BHYT,...)
12 ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật và quy định của công ty.
Các chế độ phúc lợi: hiếu, hỉ, quà tặng 8/3,... theo chính sách chung của Công ty..
Phát triển
Được đào tạo nghiệp vụ bài bản: Bán Hàng, Các sản phẩm đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới
Được đào tạo các kỹ năng chuyên sâu và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.
Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Thái Nguyên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
