Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: - Khu đô thị Picenza, Cầu Gia Bảy, Đồng Bẩm, Thái Nguyên, Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm nội thất cao cấp như TBVS, Gạch, Sofa, Bếp…

Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm thêm khách hàng mới

Tạo mối quan hệ thân thiện, hỗ trợ kinh doanh đối với tất cả các khách hàng

Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, định hướng khách hàng, tư vấn bán hàng

Được sự hỗ trợ tích cực của các cấp quản lý trong hoạt động kinh doanh

Sẵn sàng đào tạo các bạn chưa có kinh nghiệm yêu cầu lanh lợi, chủ động trong công việc.

Làm việc từ 8h – 17h00; 6 ngày/tuần

Yêu cầu:

Tốt nghiệp Trung Cấptrở lên.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.

Nhanh nhẹn, linh hoạt trong công tác chăm sóc khách hàng.

Có khả năng sử dụng vi tính văn phòng

QUYỀN LỢI:

Thu nhập

Thu nhập 10.000.000 - 15.000.000 ++/ tháng (Lương cứng 7,45 triệu + hoa hồng)

Thưởng best tháng/ best quý nếu đạt mục tiêu doanh số

Lương tháng 13 hấp dẫn từ 1 - 9 tháng lương

Phúc Lợi

Chế độ đãi ngộ theo quy định của Pháp luật (BHXH, BHYT,...)

12 ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật và quy định của công ty.

Các chế độ phúc lợi: hiếu, hỉ, quà tặng 8/3,... theo chính sách chung của Công ty..

Phát triển

Được đào tạo nghiệp vụ bài bản: Bán Hàng, Các sản phẩm đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Được đào tạo các kỹ năng chuyên sâu và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.

Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Thái Nguyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin