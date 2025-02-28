Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Khang Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trợ cấp xăng xe, điện thoại, ăn trưa. Môi trường làm việc thân thiện, năng động. Cơ hội thu nhập tốt với các cá nhân có quyết tâm cao, có năng lực, nhiệt huyết. Thu nhập bao gồm phần lương cứng và thưởng theo % doanh số, thưởng Quý/Năm. Được đào tạo đầy đủ về sản phẩm / kỹ năng bán hàng. Chế độ BHXH,BHYT,BHTN theo quy định Nhà nước. Tham gia gói Bảo hiểm cao cấp của Bảo Việt khi làm việc được 1 năm. Thưởng Lế Tết, lương tháng 13, chế độ khác, du lịch hàng năm.., Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Tìm kiếm các khách hàng dự án tiềm năng tại thị trường, phát triển doanh số dự án theo chỉ tiêu công ty đề ra.

Chăm sóc khách hàng là các công ty quà tặng, các doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước, nhà hàng, khách sạn... giới thiệu và tiếp thị sản phẩm, kịp thời gửi báo giá khi khách hàng có nhu cầu nhằm thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

Phân tích thị trưởng, đối thủ canh tranh với mặt hàng hiện đang kinh doanh.

Tìm hiểu các dự án, cơ chế, điều kiện tham gia đấu thầu (nếu cần).Quản lý, theo dõi triển khai các hợp đồng đã ký

Phối hợp với các bộ phận admin, kế toán , phòng mua, kho để hỗ trợ khách hàng tốt nhất.

Nghiên cứu thị trường, tham gia xây dựng và triển khai các kế hoạch marketing.

Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ ,Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng loại Khá trở lên.

Đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong vị trí nhân viên kinh doanh dự án.

Nhiều đam mê và nhiệt huyết trong lĩnh vực kinh doanh.

Có kiến thức về marketing / kỹ năng bán hàng. Nghiên cứu và phát triển thị trường tốt.

Tự tin, giao tiếp tốt, có khả năng xây dựng quan hệ và thuyết phục khách hàng, biết cách tự sắp xếp công việc hiệu quả .

Tham vọng cao, thích thử thách.

Tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Khang Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 15 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Khang Việt

