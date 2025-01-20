Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Việt Chào làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Việt Chào làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Việt Chào
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Công Ty Cổ Phần Việt Chào

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Việt Chào

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 61, ngõ 66 Triều Khúc, Tân Triều,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các dự án lớn về sản phẩm Hệ thống đỗ xe thông minh và Thang máy, Công ty Cổ phần Việt Chào - đại lý cốt lõi của hãng thang máy Shanghai Mitsubishi và Hệ thống đỗ xe thông minh XIZI, đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí“Trợ lý Kinh doanh”. Công việc đảm nhiệm:
Thiết kế bản vẽ kỹ thuật
Chuẩn bị và đệ trình hồ sơ dự án
Tham gia các cuộc họp trong quá trình thực hiện dự án
Làm việc với hãng để cập nhật những thay đổi kỹ thuật phát sinh của CĐT
Chuẩn bị hợp đồng mua với hãng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành Xây dựng, thiết kế xây dựng, kỹ thuật
Biết sử dụng thành thạo AUTOCAD
Biết sử dụng Tiếng Anh trình độ Trung cấp (có thể giao tiếp bằng 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trong công việc)
Biết tiếng Trung là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Việt Chào Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường có nhiều tiềm năng phát triển bản thân
Được làm việc với các chủ đầu tư, đơn vị TVGS, TVDA lớn nhất cả nước như Capitaland, Masterise Home, Mace,...
Được học hỏi và rèn luyện về quy trình dự án theo chuẩn quốc tế
Được làm việc về các sản phẩm chất lượng top 1 thị trường, cho công ty có hơn 20 năm kinh nghiệm
Được làm việc với những đồng nghiệp thân thiện, gắn kết và chia sẻ
Được đào tạo để làm Kinh doanh nếu có hứng thú và năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Việt Chào

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Việt Chào

Công Ty Cổ Phần Việt Chào

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 61/66 Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

