Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TM&DV BẢO TRÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 13 Triệu

Mức lương Từ 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 178 Nguyễn Đổng Chi,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 13 Triệu

• Tìm kiếm khách hàng để mở rộng mạng lưới đại lý/ phân phối sản phẩm của Công ty

• Trực theo dõi và bán hàng trên các kênh online của Công ty.

• Phát triển kênh bán lẻ cho Công ty.

• Quản lý dữ liệu chi tiết danh sách khách hàng.

Với Mức Lương Từ 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: dưới 35 tuổi

- Giới tính: nam/nữ

- Trình độ học vấn: trung cấp

- Có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ làm việc tốt , cầu tiến, độc lập, nhạy bén, yêu thích kinh doanh.

- Công ty không yêu cầu kinh nghiệm (chưa có kinh nghiệm sẽ được Công ty đào tạo).

Tại Công ty TNHH TM&DV BẢO TRÂM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 13 – 15 triệu gồm lương cứng + Lương KPI + Thưởng tuyển dụng + thưởng theo Doanh số nhãn hàng phụ trách

- Thưởng các ngày lễ, tết trong + thưởng theo doanh số cả năm của nhãn hàng

- Được đào tạo về kiến thức về nhân sự, cách tính KPI, xây dựng quy trình, chính sách chế độ

- Teambuilding, du lịch trong nước và ngoài nước

- Đóng BHXH, BHYT...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM&DV BẢO TRÂM

