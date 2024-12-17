Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam, Tầng 3B, Tòa nhà Aurora, 253 Phạm Văn Thuận, Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu
- Làm việc toàn thời gian tại văn phòng
- Lên kế hoạch hoạch định tài chính cụ thể dựa trên nhu cầu của khách hàng
- Quản lý hợp đồng và chăm sóc khách hàng
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ THPT trở lên
- Được đào tạo nếu không có kinh nghiệm
- Độ tuổi từ 22 tuổi trở lên
- Tin học văn phòng cơ bản
- Được đào tạo nếu không có kinh nghiệm
- Độ tuổi từ 22 tuổi trở lên
- Tin học văn phòng cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương khởi điểm: 8-15tr/tháng + hoa hồng + thưởng + phụ cấp+ thưởng vượt chỉ tiêu + các chế độ
Thu nhập trung bình từ 15 triệu trở lên , không giới hạn theo doanh số
Được 13 tháng lương
Nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước
Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu hỗ trợ công việc và thăng tiến
Cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Môi trường làm việc năng động, nhiệt tình, vui vẻ. Sếp luôn chia sẻ nhiều kinh nghiệm và tạo động lực.
Cơ hội du lịch trong và ngoài nước hàng quý, hàng năm
Được tham gia bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ cho bản thân và gia đình với chế độ nhân viên. và nhiều chế độ khác...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
