Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam, Tầng 3B, Tòa nhà Aurora, 253 Phạm Văn Thuận, Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Làm việc toàn thời gian tại văn phòng

- Lên kế hoạch hoạch định tài chính cụ thể dựa trên nhu cầu của khách hàng

- Quản lý hợp đồng và chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ THPT trở lên

- Được đào tạo nếu không có kinh nghiệm

- Độ tuổi từ 22 tuổi trở lên

- Tin học văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: 8-15tr/tháng + hoa hồng + thưởng + phụ cấp+ thưởng vượt chỉ tiêu + các chế độ

Thu nhập trung bình từ 15 triệu trở lên , không giới hạn theo doanh số

Được 13 tháng lương

Nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước

Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu hỗ trợ công việc và thăng tiến

Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Môi trường làm việc năng động, nhiệt tình, vui vẻ. Sếp luôn chia sẻ nhiều kinh nghiệm và tạo động lực.

Cơ hội du lịch trong và ngoài nước hàng quý, hàng năm

Được tham gia bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ cho bản thân và gia đình với chế độ nhân viên. và nhiều chế độ khác...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

