Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE
Ngày đăng tuyển: 15/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Tòa B, Thăng Long Number One, 289 Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận và thiết lập quan hệ với các đối tác doanh nghiệp, công ty, tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ của AMARE.
Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển khách hàng B2B, đảm bảo doanh số theo mục tiêu đề ra.
Tư vấn, giới thiệu các gói dịch vụ (Onsen, Jjimjilbang, spa trị liệu, nhà hàng, ...) đến khách hàng doanh nghiệp.
Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi việc thực hiện hợp đồng với đối tác.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai chương trình ưu đãi, sự kiện dành cho khách hàng doanh nghiệp.
Nghiên cứu, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất chiến lược phát triển kinh doanh hiệu quả.
Chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ với đối tác lâu dài.
Báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh, tình hình thị trường và đề xuất giải pháp tối ưu doanh thu

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, tốt nghiệp cao đẳng/đại học, ưu tiên ngành quản trị, kinh doanh, tài chính. marketing, dịch vụ khách hàng hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh B2B,
Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm trong ngành làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, spa, wellness, khu du lịch nghỉ dưỡng
Kỹ năng giao tiếp tốt, tư vấn thuyết phục, ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.
Có tư duy dịch vụ khách hàng cao cấp
Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc, có khả năng làm việc nhóm.
Kỹ năng xử lý tình huống, chăm sóc khách hàng và giải quyết vấn đề linh hoạt.
Đam mê kinh doanh, có khả năng nắm bắt xu hướng và thị hiếu khách hàng.
Đam mê với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm dịch vụ cao cấp.
Trung thực, tư chất đạo đức tốt, nhiệt tình, nghiêm túc, chủ động và có trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, thưởng doanh thu, KPI theo kết quả kinh doanh
Thu nhập hấp dẫn, các chế độ đãi ngộ và phúc lợi tốt
Thưởng các ngày Lễ /Tết (theo chính sách công ty từng thời kì)
Chế độ nghỉ phép, Bảo hiểm theo quy định
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phát triển bản thân
Trải nghiệm các dịch vụ cao cấp tại AMARE và ưu đãi đặc biệt dành cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

