Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBLAZE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBLAZE
- Hà Nội: Tầng 2, Tòa 102 USILK City Sông Đà Thăng Long, đường Tố Hữu, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn, giới thiệu dịch vụ cho khách hàng tiềm năng theo nguồn data có sẵn được phân bổ.
Gợi ý và giới thiệu thêm về các sản phẩm, dịch vụ, combo, chương trình đi kèm trong quá trình tương tác với khách hàng
Gửi auto tin nhắn về chính sách, khuyến mãi cho khách hàng
Tổng hợp, theo dõi và báo cáo số liệu hằng ngày.
Xây dựng mối quan hệ gắn kết và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ
Tiếp nhận, xử lý các vấn đề liên quan tới phản hồi của khách hàng về sản phẩm…
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề đặc biệt trong ngành thương mại thời trang.
Thành thạo phần mềm pancake
Kỹ năng đánh máy, excel khá.
Nhanh nhẹn, tư duy tốt, ứng xử nhanh nhẹn lịch sự, có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBLAZE Thì Được Hưởng Những Gì
Được học hỏi thêm các kĩ năng Sale.
Hưởng đầy đủ chính sách đãi ngộ, thưởng các ngày Lễ và Tết , lương tháng 13 đầy đủ
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, ăn uống,thể thao.
Lương cứng : 7 – 9tr +PC+ Thưởng ( Thu nhập từ 10 -20tr). Deal theo năng lực khi Phỏng vấn
7 – 9tr
Thử việc 1-2 tháng 85% lương cứng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBLAZE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
