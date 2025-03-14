Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBLAZE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa 102 USILK City Sông Đà Thăng Long, đường Tố Hữu, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, giới thiệu dịch vụ cho khách hàng tiềm năng theo nguồn data có sẵn được phân bổ.

Gợi ý và giới thiệu thêm về các sản phẩm, dịch vụ, combo, chương trình đi kèm trong quá trình tương tác với khách hàng

Gửi auto tin nhắn về chính sách, khuyến mãi cho khách hàng

Tổng hợp, theo dõi và báo cáo số liệu hằng ngày.

Xây dựng mối quan hệ gắn kết và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ

Tiếp nhận, xử lý các vấn đề liên quan tới phản hồi của khách hàng về sản phẩm…

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, từ 4 tháng trở lên

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề đặc biệt trong ngành thương mại thời trang.

Thành thạo phần mềm pancake

Kỹ năng đánh máy, excel khá.

Nhanh nhẹn, tư duy tốt, ứng xử nhanh nhẹn lịch sự, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBLAZE Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động,trẻ trung.

Được học hỏi thêm các kĩ năng Sale.

Hưởng đầy đủ chính sách đãi ngộ, thưởng các ngày Lễ và Tết , lương tháng 13 đầy đủ

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, ăn uống,thể thao.

Lương cứng : 7 – 9tr +PC+ Thưởng ( Thu nhập từ 10 -20tr). Deal theo năng lực khi Phỏng vấn

7 – 9tr

Thử việc 1-2 tháng 85% lương cứng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBLAZE

