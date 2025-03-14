Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PERFORMANCECYCLES VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH PERFORMANCECYCLES VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PERFORMANCECYCLES VIETNAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: khu đô thị Văn Phú

- Phú La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tư vấn, giới thiệu và bán các sản phẩm phụ tùng, đồ chơi xe motor theo nhu cầu của khách hàng qua điện thoại, Facebook, Zalo, Website...
Chăm sóc tệp khách hàng cũ: Duy trì liên lạc, tư vấn sản phẩm mới, giải đáp thắc mắc, khuyến khích khách quay lại mua hàng.
Tìm kiếm & tiếp cận khách hàng mới: Chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên các nền tảng online, group xe motor, diễn đàn xe.
Hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp, giải đáp thắc mắc về sản phẩm và dịch vụ.
Chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách.
Quản lý, sắp xếp và trưng bày sản phẩm tại cửa hàng.
Phối hợp với đội ngũ kinh doanh để thúc đẩy doanh số bán hàng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học ở mọi chuyên ngành (chấp nhận sinh viên đang chờ bằng).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn trong ngành xe motor (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản).
Kỹ năng cần thiết: Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi và kiên trì.
Có máy tính laptop cá nhân để hỗ trợ công việc.

Tại CÔNG TY TNHH PERFORMANCECYCLES VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + % doanh thu, đảm bảo mức thu nhập cạnh tranh.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, phù hợp với những ai có đam mê xe motor và tốc độ.
Phúc lợi đầy đủ: Cung cấp đồng phục, phụ cấp ăn trưa và làm việc trong không gian điều hòa mát lạnh. Tăng lương, xétđịnh kỳ theo năng lực và kết quả làm việc.
Lương tháng 13, thưởng KPI, teambuilding hàng năm. Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PERFORMANCECYCLES VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PERFORMANCECYCLES VIETNAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 60-TT20 khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

