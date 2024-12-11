Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Điện Máy Cát Tường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 20 Tân Kỳ Tân Quý, Phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Đăng bài bán hàng trên face, fanface, web, tiktok, intagram...

Đăng bài trên các hội, nhóm thanh lý ( face)

Đăng bài trên các trang : chợ tốt, chợ cũ, mua bán thanh lý, rao vặt...

Làm báo giá, hợp đồng, giao hàng.... các đơn hàng

Theo dõi tiến độ và lộ trình hàng hoá khi giao khách

Chăm sóc khách hàng

Tìm kiếm khách hàng mới

Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các phần mềm zalo, facebook,...

Ưu tiên có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Thật thà, chủ động, làm việc có trách nhiệm, có tính tự giác cao.

Tại Công Ty TNHH Điện Máy Cát Tường Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7tr - 9tr + hh theo doanh số

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiệt tình, năng động, có cơ hội học hỏi

Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Hưởng các ngày nghỉ, lễ tết theo nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Máy Cát Tường

