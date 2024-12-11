Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Điện Máy Cát Tường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Điện Máy Cát Tường
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 20 Tân Kỳ Tân Quý, Phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 7 Triệu
Đăng bài bán hàng trên face, fanface, web, tiktok, intagram...
Đăng bài trên các hội, nhóm thanh lý ( face)
Đăng bài trên các trang : chợ tốt, chợ cũ, mua bán thanh lý, rao vặt...
Làm báo giá, hợp đồng, giao hàng.... các đơn hàng
Theo dõi tiến độ và lộ trình hàng hoá khi giao khách
Chăm sóc khách hàng
Tìm kiếm khách hàng mới
Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo các phần mềm zalo, facebook,...
Ưu tiên có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm được đào tạo
Thật thà, chủ động, làm việc có trách nhiệm, có tính tự giác cao.
Ưu tiên có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm được đào tạo
Thật thà, chủ động, làm việc có trách nhiệm, có tính tự giác cao.
Tại Công Ty TNHH Điện Máy Cát Tường Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 7tr - 9tr + hh theo doanh số
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiệt tình, năng động, có cơ hội học hỏi
Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp
Hưởng các ngày nghỉ, lễ tết theo nhà nước
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiệt tình, năng động, có cơ hội học hỏi
Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp
Hưởng các ngày nghỉ, lễ tết theo nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Máy Cát Tường
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI