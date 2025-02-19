Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ORO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 40 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ORO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ORO
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ORO

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ORO

Mức lương
12 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 569 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 40 Triệu

Tìm hiểu nhu cầu để đưa ra lộ trình cá nhân phù hợp cho học viên đến đăng kí tại trung tâm, qua điện thoại và các kênh online của trung tâm.
Dựa trên nguồn data khách hàng được cung cấpđể tư vấn, follow up, và hoàn thành các thủ tục đăng ký cho học viên tại ORO, chăm sóc contact mới để chuyển hoá thành học viên tại ORO
Hoàn thành các KPI, task công việc được giao hàng ngày, tuần, tháng.
Chăm sóc học viên để đảm bảo tỉ lệ học viên tái đăng ký.
Báo cáo kết quả, tình hình công việc hàng ngày, tuần, tháng theo quy định của manager.

Với Mức Lương 12 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, vui vẻ, có khả năng tuyền tải và thuyết phục hiệu quả
Kiên nhẫn, trung thực, nghiêm túc và vui vẻ hòa đồng.
Có khả năng giao tiếp tiếng anh cơ bản
Có laptop cá nhân để làm việc
Yêu cầu có tối thiểu 1 - 2 năm kinh nghiệm làm sale giáo dục hoặc các lĩnh vực có liên quan.
1 - 2 năm kinh nghiệm làm sale giáo dục hoặc các lĩnh vực có liên quan.
Xoay ca 6 ngày/tuần:
+ Ca sáng - chiều: 8h30 -17h30 (Nghỉ trưa 12h-13h30)
+ Ca chiều - tối: 13h30 - 21h30

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ORO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thu nhập từ 8 triệu – 10 triệu (lương cứng) + Bonus cá nhân + % hoa hồng doanh thu. Thu nhập trung bình hằng tháng lên đến 40 triệu đồng.
8 triệu – 10 triệu (lương cứng)
40 triệu đồng.
Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ, sinh nhật đầy đủ cho nhân viên.
Tổ chức sinh nhật cho từng nhân sự.
Đồng đội tuyệt vời cùng những buổi team building và company trip thả ga.
Thưởng lớn nếu đạt Best sale

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ORO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 36/5 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh

