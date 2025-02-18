Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
- Hồ Chí Minh: Teambuilding, Bóng đá,..., Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 50 Triệu
Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu về Bất động sản (Đối tác chiến lược của các thương hiệu lớn): - Dự án Hà Nội: Vinhomes OCP 1,2,3 Masterise, Vin Vũ Yên,....
- Dự án Sycamore của CĐT Capitaland
- Dự án của CĐT Masterise , Vinhomes , Sun Group Đà Nẵng ...
- Dự án của CĐT Nam Long; Akari, Waterpoint, Mizuki...
- Dự án New Vegas của Tập đoàn tại Hà Tiên
Tư vấn giải pháp tài chính về các dự án Bất động sản do Công ty phân phối
Tư vấn, giải đáp những thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, thủ tục mua bán trong quá trình chăm sóc khách hàng; chăm sóc khách hàng theo chương trình của Công ty.
Phát triển mối quan hệ khách hàng và luôn tìm kiếm những kênh khách hàng mới.
Cập nhật kiến thức về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, quảng bá hình ảnh công ty đến khách hàng một cách chuyên nghiệp.
Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng phòng/Giám đốc Kinh doanh.
Với Mức Lương 6 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 22 tuổi trở lên
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học
Không cần kinh nghiệm, ngoại hình ưa nhìn
Nhanh nhẹn, siêng năng, đam mê kinh doanh.
Chịu được áp lực công việc.
Có phương tiện, điện thoại, laptop.
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
