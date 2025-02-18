Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 50 Triệu

Mức lương 6 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Teambuilding, Bóng đá,..., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 50 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu về Bất động sản (Đối tác chiến lược của các thương hiệu lớn): - Dự án Hà Nội: Vinhomes OCP 1,2,3 Masterise, Vin Vũ Yên,....

- Dự án Sycamore của CĐT Capitaland

- Dự án của CĐT Masterise , Vinhomes , Sun Group Đà Nẵng ...

- Dự án của CĐT Nam Long; Akari, Waterpoint, Mizuki...

- Dự án New Vegas của Tập đoàn tại Hà Tiên

Tư vấn giải pháp tài chính về các dự án Bất động sản do Công ty phân phối

Tư vấn, giải đáp những thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, thủ tục mua bán trong quá trình chăm sóc khách hàng; chăm sóc khách hàng theo chương trình của Công ty.

Phát triển mối quan hệ khách hàng và luôn tìm kiếm những kênh khách hàng mới.

Cập nhật kiến thức về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, quảng bá hình ảnh công ty đến khách hàng một cách chuyên nghiệp.

Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng phòng/Giám đốc Kinh doanh.

Với Mức Lương 6 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ,

Độ tuổi từ 22 tuổi trở lên

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Không cần kinh nghiệm, ngoại hình ưa nhìn

Nhanh nhẹn, siêng năng, đam mê kinh doanh.

Chịu được áp lực công việc.

Có phương tiện, điện thoại, laptop.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 - 50 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin