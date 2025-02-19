Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH IOTLINK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH IOTLINK
- Hồ Chí Minh: Mức lương cạnh tranh 12 ngày nghỉ phép hàng năm. Tháng lương thứ 13 (Full lương theo hợp đồng) + thưởng theo doanh thu. Cơ hội thăng tiến. Nhiều chế độ bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi hiếu hỉ và các sự kiện. Cơ hội tham gia huấn luyện, đào tạo chuyên môn nâng cao nghiệp vụ và kỹ thuật; nghiên cứu, sản xuất ứng dụng công nghệ mới., Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp cận khách hàng tiềm năng: Hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và tư vấn các dịch vụ phù hợp nhu cầu khách hàng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng: Luôn cập nhật, theo dõi nhu cầu của khách hàng hiện tại và tiềm năng.
Thực hiện các giao dịch bán hàng: Làm hợp đồng, thực hiện các chương trình khuyến mãi và thúc đẩy doanh số.
Xử lý các vấn đề liên quan đến dịch vụ khách hàng: Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ.
Báo cáo doanh số: Theo dõi và báo cáo tình hình doanh số, lập kế hoạch và chiến lược bán hàng mới nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh doanh.
Học hỏi và cập nhật kiến thức về sản phẩm: Thường xuyên tìm hiểu, cập nhật thông tin về sản phẩm công ty, đối thủ cạnh tranh để có thể tư vấn hiệu quả hơn cho khách hàng.
Làm việc với các bộ phận liên quan: Hợp tác với các bộ phận khác như marketing, RnD... để đảm bảo quá trình bán hàng suôn sẻ, đúng định hướng công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Địa điểm: 41-43 đường D1, khu đô thị Him Lam phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM
Trên 1 năm kinh nghiệm kinh doanh mặt hàng công nghệ thông tin
Có kinh nghiệm tele sale, email marketing.
Tại CÔNG TY TNHH IOTLINK Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IOTLINK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
