Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Kỹ Thuật Viettel Đắk Lắk - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - 48 Lý Tự Trọng, Buon Ma Thuot, Đắk Lắk, Thành phố Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Phát triển Hộ kinh, Đại lý.

Chăm sóc và duy trì Hộ kinh doanh, Đại lý.

Lan tỏa, tạo động lực, khuyến khích NBNV VCC bán hàng tăng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh , kinh tế hoặc tương đương

Chuyên môn về các lĩnh vực kinh doanh, kinh tế, quản trị kinh doanh.

Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến công việc

Có kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển kênh Hộ kinh doanh (ưu tiên trong ngành hàng công nghiệp, tiêu dùng nhanh).

Có kinh nghiệm trong quản lý bán hàng và liên quan tới sản phẩm Tổng Công ty triển khai.

Tuổi không quá 28

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm

Tại Chi Nhánh Kỹ Thuật Viettel Đắk Lắk - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 8.000.000 trở lên

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ, năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng với các nhân viên có năng lực và tận tụy với công việc;

Đảm bảo chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo đúng quy định pháp luật;

Đóng BHYT, BHXH theo quy định PL.

Du lịch trong và ngoài nước 01 lần/năm

Được đào tạo kỹ năng chuyên môn, kiến thức về sản phẩm

Phụ cấp theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Kỹ Thuật Viettel Đắk Lắk - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel

