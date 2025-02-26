Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Kỹ Thuật Viettel Đắk Lắk - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Từ 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Kỹ Thuật Viettel Đắk Lắk - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk:
- 48 Lý Tự Trọng, Buon Ma Thuot, Đắk Lắk, Thành phố Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Phát triển Hộ kinh, Đại lý.
Chăm sóc và duy trì Hộ kinh doanh, Đại lý.
Lan tỏa, tạo động lực, khuyến khích NBNV VCC bán hàng tăng.
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh , kinh tế hoặc tương đương
Chuyên môn về các lĩnh vực kinh doanh, kinh tế, quản trị kinh doanh.
Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến công việc
Có kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển kênh Hộ kinh doanh (ưu tiên trong ngành hàng công nghiệp, tiêu dùng nhanh).
Có kinh nghiệm trong quản lý bán hàng và liên quan tới sản phẩm Tổng Công ty triển khai.
Tuổi không quá 28
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm
Tại Chi Nhánh Kỹ Thuật Viettel Đắk Lắk - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Từ 8.000.000 trở lên
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ, năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng với các nhân viên có năng lực và tận tụy với công việc;
Đảm bảo chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo đúng quy định pháp luật;
Đóng BHYT, BHXH theo quy định PL.
Du lịch trong và ngoài nước 01 lần/năm
Được đào tạo kỹ năng chuyên môn, kiến thức về sản phẩm
Phụ cấp theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Kỹ Thuật Viettel Đắk Lắk - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel
