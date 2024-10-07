Tuyển Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY TNHH TRINH MY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY TNHH TRINH MY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH TRINH MY
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
CÔNG TY TNHH TRINH MY

Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH TRINH MY

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 564 Nguyen Dinh Chieu, P4, Q.3, TPHCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Bảo trì, sửa chữa các máy móc của Công ty (được đào tạo ).
- Quản lý, bảo trì hệ thống điện tại Công ty.
- Theo dõi, sửa chữa hệ thống điện, nước tại Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty.
- Thực hiện, Kiểm tra và giám sát công tác bảo trì, bảo dưỡng theo lịch của hệ thống kỹ thuật bao gồm: hệ thống điện, nước, điều hòa, thông gió, viễn thông, phòng cháy chữa cháy, các hạng mục khác...
Thời gian nghỉ trưa 90 phút
(chi tiết công việc trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn)

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Điện, nước, cơ khí, xây dựng dân dụng hoặc các chuyên ngành khác liên quan đến kỹ thuật;
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật;
- Có kiến thức chung về chuyên ngành kỹ thuật;
- Ưu tiên ứng viên có chuyên môn sâu về điện nhẹ/ điện lạnh.
- Có kinh nghiệm bảo trì, sửa chữa máy móc phần cơ, điện, điện tử thực tế từ 2 năm trở lên.
-27 tới 40 tuổi
- Nhanh nhẹn, chịu khó.
- Ưu tiên có kinh nghiệm bảo trì, sửa chữa máy móc tại các Spa hoặc Thẩm Mỹ viện.

Tại CÔNG TY TNHH TRINH MY Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRINH MY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRINH MY

CÔNG TY TNHH TRINH MY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 564 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

