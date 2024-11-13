Tuyển Thợ điện Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại DULICO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 37, KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Mê Linh

Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

+ Sửa chữa bảo dưỡng máy cơ khí

+ Biết cơ bản về điện công nghiệp, sửa chữa cơ điện là một lợi thế

+ Làm các công việc khác liên quan đến điện

+ Ưu tiên ứng viên hiểu biết và có kinh nghiệm trong lĩnh vực điện và cơ khí

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường từ Trung cấp, dạy nghề trong ngành cơ khí, điện công nghiệp trở lên.

- Hoặc lao động phổ thông đã có kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu công việc.

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, kỷ luật, trung thực, cầu tiến bộ.

- Độ tuổi: 20 - 45 tuổi.

Tại Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại DULICO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8 - 15tr (tùy năng lực, trao đổi khi phỏng vấn + tăng ca)

- Thử việc tối đa 1 tháng lương 85%

- BHXH: đóng ngay khi chính thức, Ăn trưa tại Công ty

- Thưởng lễ, tết đầy đủ, du lịch hàng năm

- Được tham gia các khóa học đào tạo về chuyên môn.

- Tham gia hoạt động thể thao đá bóng hàng ở Công ty

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, có nhiều cơ hội học tập và phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại DULICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.