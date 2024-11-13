Tuyển Thợ điện Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại DULICO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện Tại Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại DULICO
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô 37, KCN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Mê Linh
Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
+ Sửa chữa bảo dưỡng máy cơ khí
+ Biết cơ bản về điện công nghiệp, sửa chữa cơ điện là một lợi thế
+ Làm các công việc khác liên quan đến điện
+ Ưu tiên ứng viên hiểu biết và có kinh nghiệm trong lĩnh vực điện và cơ khí
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp các trường từ Trung cấp, dạy nghề trong ngành cơ khí, điện công nghiệp trở lên.
- Hoặc lao động phổ thông đã có kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu công việc.
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, kỷ luật, trung thực, cầu tiến bộ.
- Độ tuổi: 20 - 45 tuổi.
Tại Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại DULICO Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 8 - 15tr (tùy năng lực, trao đổi khi phỏng vấn + tăng ca)
- Thử việc tối đa 1 tháng lương 85%
- BHXH: đóng ngay khi chính thức, Ăn trưa tại Công ty
- Thưởng lễ, tết đầy đủ, du lịch hàng năm
- Được tham gia các khóa học đào tạo về chuyên môn.
- Tham gia hoạt động thể thao đá bóng hàng ở Công ty
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, có nhiều cơ hội học tập và phát triển sự nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại DULICO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
