Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HỢP LỰC làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Đường C1, Khu C, KCN Phố Nối A, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên , Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

* Mô tả công việc:

• Bóc tách khối lượng, lập bảng danh mục công việc thi công (BOQ) dự toán báo giá và tham gia chào thầu cho các dự án công trình Hoàn thiện – Nội thất

• Kiểm tra hồ sơ dự thầu, hồ sơ phát sinh

• Đo đạc, bóc tách khối lượng

• shop drawing, triển khai bản vẽ sản xuất, bản vẽ hướng dẫn sản xuất và quy trình sản xuất

• Các nhiệm vụ khác theo Trưởng phòng phân công

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Trung cấp / Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành Xây dựng, Kinh tế xây dựng, Kiến trúc/ Nội thất, Xây dựng dân dụng công nghiệp

• Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm về báo giá thi công hoàn thiện nội thất và đồ gỗ các dự án Khách sạn, Resort, Villa, Căn hộ cao cấp, Văn phòng;

• Am hiểu vật tư, vật liệu, đơn giá thị trường, các định mức có liên quan đến công tác thi công trang trí nội thất, đồ gỗ;

• Yêu cầu tính cẩn trọng và chi tiết trong tính toán;

• Khả năng phối hợp làm việc theo nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HỢP LỰC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HỢP LỰC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin