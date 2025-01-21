Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HỢP LỰC làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HỢP LỰC
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Đường C1, Khu C, KCN Phố Nối A, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên , Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
* Mô tả công việc:
• Bóc tách khối lượng, lập bảng danh mục công việc thi công (BOQ) dự toán báo giá và tham gia chào thầu cho các dự án công trình Hoàn thiện – Nội thất
• Kiểm tra hồ sơ dự thầu, hồ sơ phát sinh
• Đo đạc, bóc tách khối lượng
• shop drawing, triển khai bản vẽ sản xuất, bản vẽ hướng dẫn sản xuất và quy trình sản xuất
• Các nhiệm vụ khác theo Trưởng phòng phân công
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Trung cấp / Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành Xây dựng, Kinh tế xây dựng, Kiến trúc/ Nội thất, Xây dựng dân dụng công nghiệp
• Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm về báo giá thi công hoàn thiện nội thất và đồ gỗ các dự án Khách sạn, Resort, Villa, Căn hộ cao cấp, Văn phòng;
• Am hiểu vật tư, vật liệu, đơn giá thị trường, các định mức có liên quan đến công tác thi công trang trí nội thất, đồ gỗ;
• Yêu cầu tính cẩn trọng và chi tiết trong tính toán;
• Khả năng phối hợp làm việc theo nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HỢP LỰC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HỢP LỰC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
