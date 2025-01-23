Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Tnhh Thiết Bị Và Xây Dựng Công Trình Hải Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Tnhh Thiết Bị Và Xây Dựng Công Trình Hải Vân
Mức lương
10 - 25 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KĐT Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 25 USD
- Sửa chữa (điện, động cơ, thủy lực) các thiết bị tại kho xưởng hoặc công trường
- Bảo dưỡng các thiết bị của Công ty
- Hướng dẫn đào tạo, chuyển giao công nghệ thiết bị của công ty đến với khách hàng.
- Nghiên cứu, cải tiến các thiết bị của doanh nghiệp.
Với Mức Lương 10 - 25 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp các trường kỹ thuật Trung cấp nghề, sơ cấp nghề, Cao đẳng, Đại học. Chuyên ngành: kỹ thuật ô tô, máy xây dựng, cơ khí động lực, cơ khí sửa chữa, điện tử
• Đam mê lĩnh vực kỹ thuật là 1 lợi thế.
• Có tính kỷ luật cao, kỹ năng làm việc nhóm.
• Cẩn thận, chăm chỉ, nhanh nhẹn, nhiệt tình với công việc, có tinh thần trách nhiệm.
• Ý thức, đạo đức tốt và có tính trung thực trong công việc
QUYỀN LỢI:
- Lương cơ bản+ phụ cấp ăn ca + Lương ngoài giờ. Hỗ trợ xăng xe, điện thoại. Tổng thu nhập từ 10 -:- 25 triệu đồng
- Thưởng nóng hàng tháng nếu hoàn thành tốt công việc.
Tại Công Ty Tnhh Thiết Bị Và Xây Dựng Công Trình Hải Vân Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Thiết Bị Và Xây Dựng Công Trình Hải Vân
