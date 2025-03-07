Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Lắp đặt thi công công trình thiết bị điện, cơ điện và cơ khí

- Bảo trì bảo dưỡng và sửa chữa dịch vụ

- Tìm hiểu thiết bị và vận dụng vào thực tế

- Hướng dẫn training khách hàng liên quan đến gói thầu đảm nhiệm

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 21 đến 27 tuổi

- Tốt nghiệp tối thiểu cao đăng nghề

- Có kiến thức căn bản về Điện và hệ thống điện

- Không ngại khó khăn

- Có khả năng tự học và làm việc nhóm

- Có khả năng tư duy logic tốt

- Có khả năng đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh và tìm hiểu thiết bị

- Có sức khỏe tốt

- Có thể đi công tác

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TÍN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo pháp luật quy định

- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy chế Công Ty

Được làm việc trong môi trường làm việc năng động và có nhiều cơ hội phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TÍN PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin