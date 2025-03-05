Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG KIẾN TRÚC AURA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô số R3.7 The Eden Rose, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Nhân viên kỹ thuật

Thi công, lắp đặt thiết bị chiếu sáng.

Kiểm tra, bảo trì và sửa chữa thiết bị.

Hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật cho khách hàng.

Thực hiện công tác bảo hành sản phẩm cho khách hàng.

Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Nam, tuổi từ 22 - 35.

Tốt nghiệp học nghề/ Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Điện, Điện tử hoặc các ngành có liên quan.

Có kinh nghiệm thi công, lắp đặt hệ thống điện/chiếu sáng là một lợi thế.

Biết đọc bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ điện.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Sẵn sàng đi công tác khi cần.

Gửi CV qua email (Tiêu đề: [Họ tên] - Ứng tuyển Kỹ thuật Chiếu sáng)

Địa điểm làm việc: Lô số R3.7 The Eden Rose, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG KIẾN TRÚC AURA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8.000.000-10.000.000 tùy theo kinh nghiệm.

Thưởng theo dự án, hiệu suất làm việc.

Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định.

Được đào tạo chuyên sâu về công nghệ chiếu sáng và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG KIẾN TRÚC AURA

