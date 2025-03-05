Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG KIẾN TRÚC AURA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG KIẾN TRÚC AURA
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô số R3.7 The Eden Rose, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thi công, lắp đặt thiết bị chiếu sáng.
Kiểm tra, bảo trì và sửa chữa thiết bị.
Hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật cho khách hàng.
Thực hiện công tác bảo hành sản phẩm cho khách hàng.
Các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tuổi từ 22 - 35.
Tốt nghiệp học nghề/ Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Điện, Điện tử hoặc các ngành có liên quan.
Có kinh nghiệm thi công, lắp đặt hệ thống điện/chiếu sáng là một lợi thế.
Biết đọc bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ điện.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Sẵn sàng đi công tác khi cần.
Gửi CV qua email (Tiêu đề: [Họ tên] - Ứng tuyển Kỹ thuật Chiếu sáng)
Địa điểm làm việc: Lô số R3.7 The Eden Rose, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
Tốt nghiệp học nghề/ Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Điện, Điện tử hoặc các ngành có liên quan.
Có kinh nghiệm thi công, lắp đặt hệ thống điện/chiếu sáng là một lợi thế.
Biết đọc bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ điện.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Sẵn sàng đi công tác khi cần.
Gửi CV qua email (Tiêu đề: [Họ tên] - Ứng tuyển Kỹ thuật Chiếu sáng)
Địa điểm làm việc: Lô số R3.7 The Eden Rose, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG KIẾN TRÚC AURA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 8.000.000-10.000.000 tùy theo kinh nghiệm.
Thưởng theo dự án, hiệu suất làm việc.
Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định.
Được đào tạo chuyên sâu về công nghệ chiếu sáng và cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, năng động.
Thưởng theo dự án, hiệu suất làm việc.
Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định.
Được đào tạo chuyên sâu về công nghệ chiếu sáng và cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG KIẾN TRÚC AURA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI