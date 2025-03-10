Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2, ngõ 321 phố Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Xẻ tôn

Cuốn lõi tôn

Mài dao

Ủ tôn

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam giới, nhanh nhẹn, sức khỏe tốt

Trình độ: Trung cấp nghề cơ khí/điện

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận (tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)

Môi trường làm việc lành mạnh, chuyên nghiệp

Nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa

