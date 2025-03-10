Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2, ngõ 321 phố Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Xẻ tôn
Cuốn lõi tôn
Mài dao
Ủ tôn
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam giới, nhanh nhẹn, sức khỏe tốt
Trình độ: Trung cấp nghề cơ khí/điện
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận (tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)
Môi trường làm việc lành mạnh, chuyên nghiệp
Nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ky-thuat-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job330819
