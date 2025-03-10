Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 2, ngõ 321 phố Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Xẻ tôn
Cuốn lõi tôn
Mài dao
Ủ tôn
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam giới, nhanh nhẹn, sức khỏe tốt
Trình độ: Trung cấp nghề cơ khí/điện
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận (tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)
Môi trường làm việc lành mạnh, chuyên nghiệp
Nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
