Tuyển Nhân viên kỹ thuật Giovanni Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8 Tòa nhà Sao Mai - Số 435A Tam Trinh, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế rập, nhảy size, giác sơ đồ bằng phần mềm Optitex theo tài liệu thiết kế.

Hướng dẫn may các công đoạn, xử lý kỹ thuật chuyền để đảm bảo sản xuất đúng tiêu chuẩn.

Tạo gá cữ hỗ trợ sản xuất nhằm tối ưu hóa quy trình may.

Cắt may mẫu các sản phẩm cao cấp (quần âu, sơ mi, vest, polo nam nữ) cho khách VIP, đơn hàng cá nhân hóa và dự án.

Thiết kế pattern đối kẻ đảm bảo họa tiết trên sản phẩm khớp chính xác theo thiết kế.

Tính định mức vải, tính độ co rút của chất liệu để tối ưu hóa chi phí sản xuất.

Giác sơ đồ cắt vải nhằm giảm hao hụt nguyên liệu và đảm bảo chất lượng thành phẩm.

Phối hợp với các bộ phận liên quan (sản xuất, thiết kế, kiểm tra chất lượng) để đảm bảo sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong sản xuất may mặc (kỹ thuật chuyền, hướng dẫn may, tạo gá cữ…).

Biết sử dụng phần mềm Optitex hoặc các phần mềm thiết kế rập tương đương.

Có khả năng cắt may các sản phẩm vest, quần âu, sơ mi, polo nam nữ.

Có kinh nghiệm thiết kế pattern đối kẻ theo yêu cầu thiết kế.

Biết tính định mức vải, giác sơ đồ, tính độ co của chất liệu.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm hàng cao cấp, hàng cá nhân hóa, đơn hàng dự án.

Tại Giovanni Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận hấp dẫn upto 17 triệu+++

Phụ cấp gồm: ăn trưa, vé gửi xe

Thử việc: hưởng Full các phụ cấp.

Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (8h-17h30)

Không gian làm việc hiện đại, tiện nghi

Ngày nghỉ: Nghỉ ngày sinh nhật của công ty (19/3) + Nghỉ các ngày nghỉ lễ trong năm theo quy định chung của nhà nước.

Các chế độ thưởng: Lương tháng 13, thưởng kinh doanh, thưởng sinh nhật công ty, thưởng các ngày lễ trong năm.

Phúc lợi: Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.

Kết hôn, hiếu hỉ, ốm đau, sinh nhật, sinh con (cả CBNV nam, nữ), ngày đàn ông, ngày phụ nữ, tết thiếu nhi, đồng phục.

Chế độ phúc lợi khác: Chính sách đãi ngộ dành riêng cho CBNV nội bộ.

Cơ hội huấn luyện: Liên tục được đào tạo nâng cao kỹ năng và kiến thức.

Đồng nghiệp: Chuyên nghiệp và thân thiện. Doanh nghiệp top trong lĩnh vực thời trang, bề dày lịch sử gần 20 năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Giovanni Vietnam

