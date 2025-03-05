Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Nhân viên kỹ thuật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 72 Phú Thọ, Phường 1, Quận 11, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện các dự án mới về xử lý nước cho lò hơi và hệ thống giải nhiệt (HTGN) được phân công:
Thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng;
Tư vấn/Thuyết trình về các phương án, chi phí cho khách hàng;
Chuẩn bị vật tư, thiết bị, nhân sự và lên kế hoạch thực hiện cho các dự án được phân công;
Kết hợp với các bộ phận liên quan thực hiện từng công đoạn của dự án;
Phối hợp với các nhà thầu, đơn vị đối tác thực hiện các gói thầu, công trình;
Tổng hợp thông tin để báo cáo định kỳ cũng như nghiệm thu kết thúc dự án.
Thực hiện các dịch vụ cho khách hàng có Lò Hơi, HTGN sử dụng sản phẩm và dịch vụ định kỳ hàng tháng:
Tham gia lắp đặt hệ thống châm, làm mềm, lọc cát, xả đáy
Thực hiện các cam kết với khách hàng theo hợp đồng định kỳ hàng tháng;
Thực hiện đào tạo cho khách hàng về phương pháp vận hành các hệ thống công ty cung cấp và hướng dẫn sử dụng thiết bị liên quan;
Duy trì tình trạng làm việc ổn định hệ thống, điều chỉnh hoặc hướng dẫn khách hàng điều chỉnh khi có thay đổi phù hợp với tình hình vận hành thực tế;
Tiếp nhận các yêu cầu công việc, các thông tin sự cố trực tiếp từ khách hàng, từ các phòng ban liên quan lên kế hoạch xử lý;
Tư vấn, đề xuất các phương án khi có sự cố hoặc khi khách hàng có những thay đổi về nhu cầu, về hoạt động sản xuất.;
Thực hiện nhiệm vụ được phân công khác:
Tham gia các buổi đào đạo, chia sẻ nội bộ, các hoạt động do công ty tổ chức;
Tham gia bảo trì, bảo dưỡng thiết bị dụng cụ phòng, dụng cụ được giao, đảm bảo tình trạng hoạt động;
Cập nhật kế hoạch công việc, thông tin thực hiện công việc tại khách hàng hằng ngày vào các phần mềm quản lý công việc;
Lưu trữ tài liệu file mềm, hồ sơ file cứng đúng nơi quy định;
Đề xuất các ý tưởng, đóng góp ý kiến nâng cao hiệu quả công việc của phòng, công ty;
Các công việc chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp quản lý:
Thực hiện các nhiệm vụ và chức năng khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm/ Trưởng trung;
Hỗ trợ các phòng ban và bộ phận khác khi có yêu cầu trong phạm vi cho phép.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

CHỈ TUYỂN NAM - CÁC BẠN NỮ VUI LÒNG KHÔNG APPLY;
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành hóa học, môi trường;
Có kiến thức chuyên ngành hóa học, môi trường, kỹ thuật là lợi thế;
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự;
Chấp nhận đi công tác;
Tiếng Anh giao tiếp, chuyên ngành;
Kiến thức về vẽ kỹ thuật, sử dụng được các công cụ thiết kế kỹ thuật Autocard,...;
Có khả năng viết và soạn thảo văn bản và tin học văn phòng;
Kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ, xử lý tình huống, giải quyết vấn đề và đàm phán;
Kỹ năng sắp xếp công việc, quản lý thời gian và làm việc nhóm;
Kỹ năng sử dụng các công cụ kỹ thuật;
Khả năng tự học, truyền tải thông tin
Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực, chịu khó;
Nhạy bén trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Ngày nghỉ: 14 ngày phép năm
Phụ cấp: đi lại, tiền ăn, xăng xe, nhà nghỉ khi đi công tác;
Bảo hiểm: ngoài chế độ như luật định (BHXH, BHYT, BHTN), bảo hiểm tai nạn 24/7, khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Phúc lợi: du lịch hàng năm, team builiding, sinh nhật, thăm hỏi hiếu/hỷ, ốm đau, thưởng 01/6, học sinh giỏi cho con CBNV, Thưởng 08/3, 20/10 và thưởng KPI, Tết theo hiệu quả kinh doanh;
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, môi trường mở;
Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp và được cơ hội thử sức mình ở nhiều mảng;
Thường xuyên được đào tạo chuyên môn, các khóa học nghiệp vụ nâng cao kỹ năng trong công việc;
Phỏng vấn đi làm ngay nếu đạt yêu cầu;
Cơ hội làm việc lâu dài, ổn định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh

