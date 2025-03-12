Tuyển Nhân viên kỹ thuật NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company

Nhân viên kỹ thuật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Giám sát tình trạng của các thiết bị của tòa nhà;
Thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị;
Thi công lắp đặt mới hoặc di dời, cải tạo hệ thống, thiết bị trong tòa nhà khi cần;
Duy trì sự vận hành hệ thống kỹ thuật ở điều kiện tốt nhất.
Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng theo kế hoạch định kỳ các thiết bị và hệ thống Phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện, cấp thoát nước, kết cấu xây dựng cơ bản;
Tiếp nhận thông tin yêu cầu sửa chữa phát sinh từ phía các phòng ban, bộ phận và lên kế hoạch bảo trì bảo dưỡng, sữa chữa theo đúng tiến độ;
Theo dõi và cập nhật tình trạng và hồ sơ hệ thống, thiết bị điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, hệ thống điều hòa, thang máy.
Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng đơn vị.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành về Cơ khí, Điện dân dụng - công nghiệp, Điện lạnh, Cơ điện, Cấp thoát nước hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến hệ thống kỹ thuật toà nhà văn phòng/cao ốc.
Biết sử dụng hầu hết các dụng cụ cơ - điện.
Sức khỏe tốt, trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc.
Nam từ 22 - 40 tuổi.

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương: 10-13 Triệu, hưởng đầy đủ các chế độ phép năm, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Thưởng Lễ/Tết; quà sinh nhật.
Được xét tăng lương: 01 lần / năm, lương tháng 13.
Được đào tạo các Kiến thức và Kỹ năng phát triển bản thân;
Team building hàng năm.
Được đào tạo các Kiến thức và Kỹ năng phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

