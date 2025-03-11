Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ phần công Nghệ Máy Thủy Khí Vimaxfan Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 49G, KCN Quang Minh, Mê Linh, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Khảo sát, thiết kế, bóc tách dự toán khối lượng vật tư.

Tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ bộ phận kinh doanh về các sản phẩm: Quạt công nghiệp, Hệ thống lọc bụi, Xử lý khí thải, thông gió làm mát...

Kết hợp với BP. kỹ thuật nhà máy để có những phương án kỹ thuật tối ưu nhất cho khách hàng.

Triển khai đo đạc thông số quạt khi sản xuất xong..

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Đo đạc thông số, KCS các sp đầu ra

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành có liên quan: Cơ điện (điện công nghiệp, tự động hóa, điện – điện tử); Cơ khí;

Yêu cầu ứng viên thích ứng tốt môi trường ngoài công trình, chăm chỉ, nhiệt tình, không ngại đi tỉnh.... Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe oto.

Có kinh nghiệm bóc tách hạng mục cơ điện, có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm...

Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCad 2D (Ưu tiên biết sử dụng thêm phần mềm 3D: SolidWorks, Inventer, Catia...)

Sử dụng tốt phần mềm văn phòng: Word, Excel...

Giới tính NAM

Tại Công Ty Cổ phần công Nghệ Máy Thủy Khí Vimaxfan Global Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 - 12 triệu.

Được nghỉ và thưởng các ngày lễ - Tết theo quy định của luật LĐ và công ty

Môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần công Nghệ Máy Thủy Khí Vimaxfan Global

