Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ phần công Nghệ Máy Thủy Khí Vimaxfan Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ phần công Nghệ Máy Thủy Khí Vimaxfan Global
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô 49G, KCN Quang Minh, Mê Linh, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Khảo sát, thiết kế, bóc tách dự toán khối lượng vật tư.
Tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ bộ phận kinh doanh về các sản phẩm: Quạt công nghiệp, Hệ thống lọc bụi, Xử lý khí thải, thông gió làm mát...
Kết hợp với BP. kỹ thuật nhà máy để có những phương án kỹ thuật tối ưu nhất cho khách hàng.
Triển khai đo đạc thông số quạt khi sản xuất xong..
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Đo đạc thông số, KCS các sp đầu ra
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành có liên quan: Cơ điện (điện công nghiệp, tự động hóa, điện – điện tử); Cơ khí;
Yêu cầu ứng viên thích ứng tốt môi trường ngoài công trình, chăm chỉ, nhiệt tình, không ngại đi tỉnh.... Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe oto.
Có kinh nghiệm bóc tách hạng mục cơ điện, có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm...
Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCad 2D (Ưu tiên biết sử dụng thêm phần mềm 3D: SolidWorks, Inventer, Catia...)
Sử dụng tốt phần mềm văn phòng: Word, Excel...
Giới tính NAM
Tại Công Ty Cổ phần công Nghệ Máy Thủy Khí Vimaxfan Global Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8 - 12 triệu.
Được nghỉ và thưởng các ngày lễ - Tết theo quy định của luật LĐ và công ty
Môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần công Nghệ Máy Thủy Khí Vimaxfan Global
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
