Tuyển Nhân viên kỹ thuật ECOZEN INTERNATIONAL JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại ECOZEN INTERNATIONAL JSC
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 30 Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
2 Hỗ trợ phòng kinh doanh
3 Dịch vụ khách hàng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trung cấp trở lên các ngành: cơ điện tử, cơ khí, tự động hóa
- Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương
- Đọc hiểu bản vẽ PID, sử dụng thành thạo phần mềm Autocad 2D, biết sử dụng phần mềm vẽ 3D (Autocad, solidworks…); vi tính tốt
- Giao tiếp, xử lý tình huống tốt
- Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc
-Ưu tiên có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh
Tại ECOZEN INTERNATIONAL JSC Thì Được Hưởng Những Gì
Giới tính: Nam
Được cấp laptop cùng các công cụ hỗ trợ công việc
Lương tháng 13, thưởng Tết Âm Lịch, thưởng các ngày lễ, thưởng đột xuất
Tham gia đầy đủ các loại BHXH theo quy định, Bảo hiểm sức khỏe và các loại phụ cấp như: điện thoại, công tác phí, khóa học miễn phí, thể thao ...
Các chế độ phúc lợi khác: Bảo hiểm tai nạn 24/24, khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm, các chương trình chăm lo cho con CBNV (quà 1/6, trung thu, khen thưởng con NV có thành tích học tập tốt…), các chương trình tạo động lực & gắn kết
Qùa thâm niên: Bảo hiểm sức khỏe PVI, hiện vật, thưởng theo mốc thâm niên năm làm việc
Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp, tham gia các khóa đào tạo theo nhu cầu công việc.
Nghỉ phép, nghỉ ngày sinh nhật có lương theo quy định luật LĐ
Review tăng lương hàng năm
