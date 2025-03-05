Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VJS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 91 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

- Thực hiện tiếp nhận và xác nhận tình trạng lỗi sản phẩm.

-Sửa chữa các sản phẩm điện tử bao gồm: Flycam, Gimbal, Micro, Máy ảnh, ống kính,...

-Phân loại và gửi sản phẩm bảo hành đến các đơn vị thứ ba, cập nhật tiến độ với khách hàng.

-Cập nhật công nghệ của các sản phẩm mới.

-Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho nhân viên kinh doanh và Khách hàng khi có yêu cầu

-Báo cáo với Quản lý về các trường hợp ngoại lệ.

Yêu Cầu Công Việc

-Có hiểu biết về các sản phẩm công nghệ nói chung, có kinh nghiệm về các mảng Máy ảnh, Gimbal, Flycam,... là lợi thế.

-Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan điện tử, cơ khí, công nghệ thông tin là một lợi thế.

-Có kinh nghiệm trong việc sửa chữa điện tử; có hiểu biết về IC số là lợi thế.

-Chịu áp lực công việc tốt, khả năng xử lý công việc linh hoạt.

-Tuân thủ nguyên tắc công việc và tiến độ làm việc.

-Thật thà, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

-Biết sử dụng tin học văn phòng, word, excel.

-Có laptop cá nhân.

Tại Công ty Cổ phần VJS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: 9.000.000 - 11.000.000.

-Thử việc: 85% lương, thời gian thử việc 2 tháng.

-Thời gian làm việc từ 9h – 18h30 (Nghỉ trưa 1h30p). Từ thứ 2 đến hết thứ 7

-Được nghỉ tháng 1 ngày phép năm

-Đóng bảo hiểm xã hội sau thời gian thử việc.

-Thưởng các dịp lễ tết, thưởng cuối năm, du lịch theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VJS Việt Nam

