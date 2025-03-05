Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VJS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty Cổ phần VJS Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Công ty Cổ phần VJS Việt Nam

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần VJS Việt Nam

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 91 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Thực hiện tiếp nhận và xác nhận tình trạng lỗi sản phẩm.
-Sửa chữa các sản phẩm điện tử bao gồm: Flycam, Gimbal, Micro, Máy ảnh, ống kính,...
-Phân loại và gửi sản phẩm bảo hành đến các đơn vị thứ ba, cập nhật tiến độ với khách hàng.
-Cập nhật công nghệ của các sản phẩm mới.
-Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho nhân viên kinh doanh và Khách hàng khi có yêu cầu
-Báo cáo với Quản lý về các trường hợp ngoại lệ.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có hiểu biết về các sản phẩm công nghệ nói chung, có kinh nghiệm về các mảng Máy ảnh, Gimbal, Flycam,... là lợi thế.
-Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan điện tử, cơ khí, công nghệ thông tin là một lợi thế.
-Có kinh nghiệm trong việc sửa chữa điện tử; có hiểu biết về IC số là lợi thế.
-Chịu áp lực công việc tốt, khả năng xử lý công việc linh hoạt.
-Tuân thủ nguyên tắc công việc và tiến độ làm việc.
-Thật thà, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
-Biết sử dụng tin học văn phòng, word, excel.
-Có laptop cá nhân.

Tại Công ty Cổ phần VJS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: 9.000.000 - 11.000.000.
-Thử việc: 85% lương, thời gian thử việc 2 tháng.
-Thời gian làm việc từ 9h – 18h30 (Nghỉ trưa 1h30p). Từ thứ 2 đến hết thứ 7
-Được nghỉ tháng 1 ngày phép năm
-Đóng bảo hiểm xã hội sau thời gian thử việc.
-Thưởng các dịp lễ tết, thưởng cuối năm, du lịch theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VJS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần VJS Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 11 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

