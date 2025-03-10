Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS)
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Nhận máy chẩn đoán lỗi, tư vấn hướng sửa chữa và các thông tin cần thiết cho khách hàng theo quy định
Thay thế thay linh kiện các đời máy iPhone, Android (Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo,...)
Kiểm tra lại tình trạng hoạt động của máy, đảm bảo chất lượng sau sửa chữa
Thực hiện các công việc chung khác tại cửa hàng: vệ sinh, sắp xếp, trưng bày sản phẩm, kiểm kê hàng hóa,...
Thời gian làm việc: 8h - 15h hoặc 14h - 21h, xoay ca linh hoạt
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tuổi từ 20 - 32, có kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 06 tháng trở lên (có kinh nghiệm làm nhiều hãng máy Android, tiếp xúc nhiều điện thoại mới)
Tốt nghiệp tối thiểu từ Trung cấp.
Yêu thích phục vụ khách hàng và sửa chữa điện thoại
Ngoại hình ưa nhìn, kỹ năng giao tiếp tốt
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và chịu được áp lực công việc
Tốt nghiệp tối thiểu từ Trung cấp.
Yêu thích phục vụ khách hàng và sửa chữa điện thoại
Ngoại hình ưa nhìn, kỹ năng giao tiếp tốt
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS) Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao
Cơ hội thăng tiến lên vị trí Quản lý sau 03 - 06 tháng
Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, định hướng chuyên môn phát triển bản thân
Du lịch hằng năm, tham gia các hoạt động ngoại khóa...
Nhận thưởng vào các ngày Lễ, Tết, thưởng doanh số hàng tháng, quý, năm hấp dẫn
Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo luật lao động; chế độ phúc lợi hiếu, hỉ, sinh nhật, du lịch nghỉ mát
Quyền lợi gói bảo hiểm sức khỏe: Bảo hiểm nội-ngoại trú, Nha khoa, bảo hiểm tai nạn,...
Cơ hội thăng tiến lên vị trí Quản lý sau 03 - 06 tháng
Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, định hướng chuyên môn phát triển bản thân
Du lịch hằng năm, tham gia các hoạt động ngoại khóa...
Nhận thưởng vào các ngày Lễ, Tết, thưởng doanh số hàng tháng, quý, năm hấp dẫn
Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo luật lao động; chế độ phúc lợi hiếu, hỉ, sinh nhật, du lịch nghỉ mát
Quyền lợi gói bảo hiểm sức khỏe: Bảo hiểm nội-ngoại trú, Nha khoa, bảo hiểm tai nạn,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI