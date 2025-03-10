Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nhận máy chẩn đoán lỗi, tư vấn hướng sửa chữa và các thông tin cần thiết cho khách hàng theo quy định

Thay thế thay linh kiện các đời máy iPhone, Android (Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo,...)

Kiểm tra lại tình trạng hoạt động của máy, đảm bảo chất lượng sau sửa chữa

Thực hiện các công việc chung khác tại cửa hàng: vệ sinh, sắp xếp, trưng bày sản phẩm, kiểm kê hàng hóa,...

Thời gian làm việc: 8h - 15h hoặc 14h - 21h, xoay ca linh hoạt

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 20 - 32, có kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 06 tháng trở lên (có kinh nghiệm làm nhiều hãng máy Android, tiếp xúc nhiều điện thoại mới)

Tốt nghiệp tối thiểu từ Trung cấp.

Yêu thích phục vụ khách hàng và sửa chữa điện thoại

Ngoại hình ưa nhìn, kỹ năng giao tiếp tốt

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS) Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao

Cơ hội thăng tiến lên vị trí Quản lý sau 03 - 06 tháng

Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, định hướng chuyên môn phát triển bản thân

Du lịch hằng năm, tham gia các hoạt động ngoại khóa...

Nhận thưởng vào các ngày Lễ, Tết, thưởng doanh số hàng tháng, quý, năm hấp dẫn

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo luật lao động; chế độ phúc lợi hiếu, hỉ, sinh nhật, du lịch nghỉ mát

Quyền lợi gói bảo hiểm sức khỏe: Bảo hiểm nội-ngoại trú, Nha khoa, bảo hiểm tai nạn,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin