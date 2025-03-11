Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TLD GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TLD GLOBAL
- Hà Nội: 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Đào tạo kiến thức kỹ thuật về hóa chất PVC, cung cấp tài liệu, hướng dẫn tư vấn sản phẩm
Đồng hành cùng đội ngũ kinh doanh, giải đáp thắc mắc, thử nghiệm sản phẩm, tìm kiếm nhà cung cấp, kiểm tra chất lượng, xử lý khiếu nại
Kết hợp nghiên cứu và phát triển sản phẩm
Đề xuất giải pháp kỹ thuật giúp công thức tối ưu, quy trình sản xuất
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm đạt hiệu suất cao nhất
Hỗ trợ xử lý các vấn đề về chất lượng, sản phẩm
Tham gia hội thảo, triển lãm để cập nhật kiến thức, mở rộng hệ thống
Báo cáo kết quả hỗ trợ kinh doanh, đề xuất cải tiến quá trình bán hàng
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kỹ thuật, Hóa học hoặc các chuyên ngành liên quan
Kinh nghiệm: tối thiểu 3 năm về kỹ thuật
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về hóa chất, sản xuất nhựa, đặc biệt là biệt là các sản phẩm như PVC cable, PVC pipe, Masterbatch, SPC flooring... tại nhà máy
Khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt
Sẵn sàng tham gia các chuyến công tác trong nước và quốc tế
Kỹ năng cơ bản tin học văn phòng, giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TLD GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng thu nhập tháng thứ 13, thưởng cuối năm theo quy định của Công ty hàng năm
Chế độ thưởng/quà nhân các ngày Lễ - Tết (Tết dương lịch, ngày 8/3, ngày 30/4-1/5, ngày 1/6, rằm trung thu, ngày 2/9, ngày 20/10, ngày thành lập công ty...)
Định kỳ điều chỉnh lương vào tháng 01 hàng năm theo chính sách của Công ty
Đóng bảo hiểm & các chế độ khác theo quy định của nhà nước và quy chế của công ty
Căn cứ vào tình hình thực tế, hàng năm công ty sẽ tổ chức du lịch nghỉ mát nhằm gắn kết toàn thể CBNV
Môi trường làm việc quốc tế rộng mở, chuyên nghiệp. Cơ hội đi nước ngoài, giao lưu, gặp gỡ, làm việc với đa dạng đối tác nước ngoài từ nhiều nền văn hóa khác nhau
Được tham gia các khóa học bồi dưỡng phát triển chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TLD GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
